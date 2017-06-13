科米证词透露白宫哪些“机密”？

美国联邦调查局(FBI)前局长詹姆斯·科米8日出席了参议院情报委员会听证会，会上他5次指责特朗普政府“撒谎”，并就自己今年1月以来与特朗普9次单独交谈详情作了书面陈述。科米证词关键内容迅即遭到白宫发言人和特朗普私人律师强烈否认，特朗普本人9日更指责科米在参议院作证时部分内容不实，否认曾要求科米承诺忠诚和停止对前总统国家安全事务助理迈克尔•弗林的“通俄”调查，表示愿就与科米交谈情况宣誓作证并接受特别检察官罗伯特•米勒询问。科米证词撼动了华盛顿“纸牌屋”，由此引发的争议、诉讼仍在持续发酵。
9次单独会谈说了啥
科米在证词中说，奥巴马执政期间，他作为FBI局长，从不曾和奥巴马通过电话，单独见面共计两次，—次是2015年讨论某些执法政策问题，一次是去年底简短地道声再见，他没有在这两次见面后记录谈话内容。相形之下,“我能回忆起4个月内和特朗普总统9次一对一交谈，包括3次单独会面、6次通电话”。科米说，今年1月6日他在纽约特朗普大厦第一次单独会见时为候任总统的特朗普，会谈一结束他就坐进大外的FBI车辆，开始在车内一部手提电脑里记录谈话内容“以保持准确”。自此，他每次与特朗普单独交谈后都立即做书面记录。
在证词中，科米声称特朗普一再要求他表示忠诚，中止FBI对前总统国家安全事务助理、特朗普竞选团队重要成员弗林的“通俄”调查,公开声明总统本人没有成为调查对象，拨散“通俄门”调查给特朗普政府带来的疑云。科米还介绍了向特朗普3次确认他本人不是FBI调查对象的背景和经过，指出特朗普在这些单独交谈中再三强调他与俄罗斯没有任何关系，强烈否认美情报机构获取的关于他曾在俄召妓作乐的未经证实情报，表示美国媒体今年初曝光的这一情报让他“感到恶心”。
在“通俄门”调查中代表特朗普的纽约律师马克•卡索威茨随后发表简短声明说，特朗普感到科米这份书面证词“完全、彻底地证明他无辜”。特朗普则于9日在社交媒体上表示，“尽管科米的证词存在谎言和不实，但证明了我并无过错……哦，对了，科米是一个泄密者”。
对“诚实与忠诚”理解不同
通读科米书面证词，感到如果这份证词足够准确真实的话，则佐证了被特朗普称为“假新闻媒体”的美国主流媒体对特朗普执政风格的许多批评。首先，证词表明，特朗普对科米为人处世的判断有失轻率，存在相当严重的“想当然”成分。他可能以为在自己候任期间，科米单独见他并透露关于他在俄召妓情报意在向他示好；设想通过让科米留任的“利诱”，能够让科米在某种程度上奉他为“恩主”并对他效忠。当他直接表示:“我需要忠诚，我期待忠诚”,而科米“不动、不说、不改变面部表情”导致两人面面相觑，陷入尴尬的沉默后，特朗普似乎没有意识到自己的误判。
在两人的直接交谈中，科米一再婉转而明确表态他会对特朗普保持诚实，但不会像政界人士所理解的那种“可靠”后，特朗普仍然自说自话地表示他想要的就是科米“诚实地忠诚”，并认为科米的回应就是他设想的意思，继续施压科米中止“通俄门”调查，甚至说出“因为我一直对你非常忠诚，非常忠诚；我们有过你知道的那件事”这样冒失而引人遐想、可能给自己招致麻烦的言语。特朗普看來不仅错误判断科米，也没有对错误判断FBI局长的后果作出风险评估。
其次，特朗普似乎的确如美媒所言,不了解美国政府政治运作方式。这其中自然包括白宫、司法部和国会的沟通互动等各种不成文传统和规矩，而他身边的人也没有提醒。这恐伯是导致他误判科米的重要原因之—。从科米证词来看，特朗普似乎没有想到科米单独见他并向他透露关于他在俄召妓情报，并不是个人的私自行为，而是美国情报界领导人的集体决定。他不理解科米为何到国会作证并公开证实FBI调查其竞选团队是否“通俄'也不知道作为总统，不应当直接给FBI局长打电话，而应当由他的白宫顾问和司法部负责人联系并提出要求。
再次，特朗普执政团队如何“回馈”总统、“回馈”什么，看来也存在重大缺少。自竞选期间开始，美国媒体就一直报道说特朗普的领导风格是让亲信在他面前“争宠”，并称特朗普对子女教育就是如此，他的孩子从小就相互竞争父亲的宠爱和注意。科米的证词不涉及特朗普执政团队成员的“争宠”问题，但从一个侧面表明，“争宠”方式似乎不会是对特朗普直言不讳。
举例说明。科米在证词中说，2月14日特朗普在白宫第三次也是最后一次单独会见他后，他恳请司法部长杰夫•塞申斯阻止特朗普与他直接沟通，塞申斯没有回应。此后，3月30日和4月11日，特朗普又两次亲自打电话给科米。如果情况属实，就表明要么塞申斯没有转告，要么特朗普知道后没有重视。
白宫面临越来越大压力
科米被解职时，正在主持FBI关于俄罗斯干预美国选举调查，其中一项调查内容是特朗普竞选团队有无与俄罗斯串通、共谋，是谓“通俄门”。他的去职当即在美国掀起政治风暴。其后，美媒引述科米备忘录称特朗普曾施压科米“放手” FBI针对弗林的“通俄”调查。妨碍司法若经证实，是可以构成弹劾的罪名，美国司法部旋即任命FBI前局长罗伯特•米勒作为特别检察官主持“通俄门”调查。
针对骤然升级的“通俄门”,特朗普已再三公开否认其竞选团队与俄罗斯有任何关系。但日前美媒再爆称特朗普曾询问国家情报总监丹•科茨能否出面要求科米中断对弗林的调查,并要求科茨和国家安全局局长迈克•罗杰斯发声明否认赏握任何特朗普竞选团队“通俄”证据，均遭拒绝。特别检察官米勒正在进行的“通俄门”调查，以及媒体关于特朗普有无试图妨碍司法调查的质疑，使白宫面临越来越大的压力。
8日民调显示，特朗普民意支持率跌至34%新低，认为他与“通俄门”无关的选民所占比例甚至更低。从目前情况来看，特朗普至少在明年国会中期选举前很难摆脱“通俄门”调查，其执政混乱情况也很难在短期内改观。不过，仍如过去所分析，除非有新的重大爆料导致局势急转直下，弹劾仍非现实选项。重大关键是看国会共和党人会否与何时抛弃特朗普，而在共和党选民大举抛弃特朗普之前，国会共和党人不太可能出此自毁性下策。民调中共和党选民对特朗普支持率的变化，是非常重要的风向标。
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