香港国泰航空空姐拒挂中文名牌，称不讨好内地客

5月29日，香港国泰航空对外宣布，欲将香港及台湾空中服务员挂在胸口的名牌，从原来的英文名改为中英文名对照。此举随即引起国泰员工内部极大反响，担心以中文名示人，会引起人身安全威胁，易被不怀好意人士起底或骚扰。更有甚者，直斥这项决策有“讨好内地客”之嫌。
据香港媒体报道，不少员工之间的群组都热议新政，批评建议此举不必要，令员工的隐私毫无保障，认为政策只为讨好内地客，感到相当气愤。
事件扰攘3天，最终以国泰航空搁置计划而暂告一段落，但关于“讨好内地客”和“隐私”的讨论依然不断。
据港媒报道，有国泰员工接受采访时表示，自己不愿意用中文名的原因是“土气”，欠缺“高尚的洋化色彩”，影响结交“高端洋化人士”的机会，降低“脱贫”几率。
海外网引述境外媒体称国泰员工对于“隐私”的疑虑不无道理，可“讨好内地客”一说值得商榷。香港是一个国际化大都市，虽然英文在该地区的使用频率比大陆和台湾都要高一些，但别忘了，中文仍然是它的母语。即便有人强调“粤语”才是香港的母语，却绕不过粤语的载体仍是中文。根据香港社会的语言使用习惯，以中英双语示人，更合理，也更接地气。
媒体评论称，即便此举真有“讨好内地客”的企图，那也应该是用简体字，而非港台通用的繁体字。再往下推论，如果加了中文后的名牌就讨好了内地客，那么只用英文的名牌是否就涉嫌讨好“外国客”呢？
国泰员工担心在展示中文姓名后，会遭到“人肉搜索”。媒体称，纵观香港大大小小的服务业，许多从业人员都在名牌上以真名示人，就算与客人发生冲突，也少有发生被“人肉”的案例。
中文名牌之所以被大范围的使用，是因为此举能提高服务人员与客人之间的沟通效率，至于是否使用真名，客人根本不会在意——他们更重视服务人员的服务质量。
而且，很多空服人员名牌上的英文名也并非身份证上的真名（很多香港居民身份证上的英文名实为中文译名），如此看来，隐私问题也可不攻自破。
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