禁忌话题可以聊 产后抑郁不丢人

【英国《每日邮报》网站6月6日报道】题:极度产后抑郁指南：发现典型的危险信号以及伴侣如何呵护新妈妈
在美国，11%到20%的女性受到产后抑郁的影响。这曾经是一个禁忌话题，但越来越多女性受到鼓励说出她们克服产后抑郁的经历。这在一定程度上是受到公布自身经历的名人的推动。今年3月，超模克丽茜•泰甘公幵表示，她对于承认在第一个孩子出生后的挣扎感到“自私”。
她并非特例。美国演员海登•帕内蒂埃、考特尼•考克斯和格威妮丝•帕尔特罗都在全美11%至20%受产后精神疾病困扰的女性之列。但许多人警告说，产后不稳和焦虑仍被看成耻辱，女性不愿主动说出她们的经历。来自弗吉尼亚州的博主杰米•富勒就是一个例子。她有四个孩子，曾两次经历产后焦虑并羞于启齿。尽管杰米陷入混乱，但她觉得有必要在社交媒体上表现出高兴的一面，于是她隐藏了焦虑，贴出了幸福的全家照和博文。上月，直到她看到其他妈妈在社交媒体上分享自己的经历，她才有勇气做出同样的举动。
现在，33的杰米在其网站上发表系列文章，讲述自己的故事并指导人们如何发现产后抑郁症状。她甚至让她的丈夫、34岁的乔纳森参与其中，帮助伴侣们理解新妈妈所经历的事情，并学会提供帮助。2011年，在第二个孩子出生后，杰米因焦虑被送往急诊室。杰米还出现了无法吞咽食物的症状，五名医生诊断她患上了产后抑郁症。她对《每日邮报》记者说：“我出现了胃酸反流的问题，吃不下任何东西。“我真的不行了，没法集中注意力。我甚至坐下来看电视都会觉得崩溃。那就像一种长期的恐慌。”
“当你听到产后抑郁时，你会想到整天躺在床上，极度疲惫和悲伤。我并没有那样。我从未意识到自己的情况可能跟产后问题有关。”杰米整天哭泣，一想到单独跟两个孩子在一起就感到崩溃。她说:“我确实因为害怕单独跟他们在一起而坐在地板上向我丈夫哭泣。我的感觉就像是‘我做不到’。”
“这可能听起来很严重，但当母亲可能很无聊，就是换尿布、喂孩子、照顾他们，周而复始。当意识到这是我每天都要做的事情时，确实让人焦虑。”杰米说，2016年6月又生下一个男孩后三周，她的焦虑加剧，生活再次崩溃。她又一次感到恐慌并进了急诊室。最后，她看了心理医生，医生给她开了抗抑郁药。杰米说9月份她再次恢复正常。她说：“我不想再感到羞愧，我也不希望其他妈妈这样。我们不应该有耻辱感。”杰米决定在博客上发表一系列名为《我们是母亲》的文章，向其他有同样经历的妈妈提供一个平台。
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