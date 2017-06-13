七国集团六国力挺巴黎协定

【法新社意大利博洛尼亚6月11日电】尽管美国决定退出有关减少碳排放的巴黎协定引起了裂痕，但美国在七国集团（G7)中的伙伴们周日誓言将继续努力，以遏制全球灾难性气候变化。
为期两天的七国集团环境部长级会议在意大利举行。在第一天会议结束后，意大利环境部长吉安•卢卡•加莱蒂说:“意大利和绝大多数国家都认为，巴黎协定是不可逆转和不可谈判的。”联合国环境规划署执行主任埃里克•索尔海姆表示，周日的会谈凸显出七国集团其余六国的“坚定决心”:“不管白宫发生什么情况”，他们都将继续推进抗击气候变化的行动。
他说:“包括美国在内的私营部门、大企业都告诉我们他们支持相关行动。可再生能源和绿色经济创造大量新的工作岗位，有大把的钱可赚，比起在化石燃料领域，这些要多得多。”美国总统特朗普挑选的美国环境保护局局长斯科特•普鲁伊特出席了在意大利北部城市博洛尼亚举行的这次会议，但第一天的会议结束后他就飞回了华盛顿。普鲁伊特被认为是气候变化怀疑论者。
由于德国环境部长芭芭拉•亨德里克斯也是提前离场，而法国的尼古拉•于洛因国内举行议会选举周一才到达会场，因此，弥合特朗普政府与几个重要的美国盟国之间在气候变化问题上的分歧的可能性极小。气候变化问题已使美国与其盟国的关系严重恶化。
【美联社意大利博洛尼亚6月11日电】七国集团高级环保官员今天在意大利召开会议，而美国和该集团其他成员国在如何应对气候变化的问题上继续存在分歧。
有美国官员说，在这次为期两天的会议期间，美国环境保护局局长普鲁伊特只出席了开头的几个小时，后来返回华盛顿去参加一个内阁会议。在普鲁伊特离开前，英国、法国、德国、加拿大、日本和意大利的环保长官都表示对美国总统特朗普最近决定美国退出2015年签署的巴黎协定感到失望。
七国集团中的其余6国在上月举行的西西里峰会期间一致表示将努力使巴黎气候协定有效。意大利环境部长加莱蒂召集了这次博洛尼亚环境会议。他表示，尽管存在分歧，但涉及诸如海洋污染等其他环境问题的对话必须继续进行。国际社会为抗击全球变暖做出了很大努力，德国是为保持这一势头付出最大努力的国家之一。
德国11月份将主办今年的气候峰会。德国环境部长亨德里克斯上周五与美国加利福尼亚州州长杰里•布朗进行了会晤，表示如果特朗普拒绝参与巴黎协定，德国愿意与美国各州合作。加利福尼亚州是“低于2”联盟成员。有175个州和城市加入了该联盟，旨在帮助使全球变暖升温的幅度控制在2摄氏度以内。
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