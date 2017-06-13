举欧盟之力？空客正在研发新一代欧洲战机

德国《世界报》网站6月12日发表题为《空客研发新型欧洲战机》的报道称，空客公司正在研发新一代欧洲战机。空中客车军工公司总经理费尔南多·阿隆索说：“我们正在德国和西班牙研制不同组件。部分资金来源于两国政府，我们希望政府增加投入。”
据他介绍，目前正在研发的是一个结合了无人机、导弹、战斗机、卫星以及监视飞机的一体化作战系统。阿隆索说：“我们希望法国也加入进来，因为我们必须在欧洲共同推进这一项目，已经没有位置容纳两套或三套不同系统了。欧洲作出决定并付诸实施的时机已经成熟。”
据报道，“未来空战系统”（FCAS）可能会在德国取代“台风”战斗机和“旋风”战斗轰炸机。
德国国防部去年提交了未来几十年的航空战略。根据这份战略，德国空军将获得用于清除地面目标的新型战斗机。
此外，因为研发进度问题，德国空军购买美国洛克希德-马丁公司F-35战斗机也遇到了问题。路透社掌握的消息显示，德国空军主要对F-35的传感技术感兴趣。
德国空军此前订购了143架“台风”战斗机。其中125架已经交付使用。剩余18架将于今明两年交付。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost