4名中国女游客在泰国冲浪溺水重伤，无视警告险酿惨剧！

6月12日上午8：45，泰国著名旅游胜地普吉岛芭东海滩，4名中国女游客无视红旗标识和救生员“禁止下海”警告，冒着高强度海浪下水游玩，被巨浪吞没溺水。
所幸沙滩救生员就在附近，迅速将4人救上岸后进行心肺复苏急救，3人脱离生命危险，1人重伤昏迷送往芭东医院进一步治疗。
据泰媒描述事故原因为：“ 4名中国女游客越过红旗警戒线后，多名工作人员上前提醒，但遭到无视，仍冒着巨浪风险下海游泳。”
在泰国，如果海滩插上此红旗标，表示风浪过大，下海有生命危险，但该4人仍然固执下海玩水。
海滩救生员无奈之下只好密切留意她们的情况，没想到还不到10分钟，一个巨浪之后，4人即刻从海面消失被打落浪底，救生员迅速前往施救，才避免了更大悲剧的发生。
据悉，近一段时间泰国暴雨不断，风浪较大，估计4名中国女游客下水地点又恰好所处低洼，海浪涌来时更造成了高波，导致4人全部被卷入水底。在救生员下水救援时，他们还发现了该处有漩涡，给救援带来困难，后来借助水上摩托艇的帮助才将4人一一救上岸。
中国驻泰国使馆也曾多次在赴泰旅游提醒中明确提出注意涉水安全，听从工作人员安排，遇海滩插红旗千万不可侥幸下海。
近年来，无视红旗标而溺亡的不幸事件不止一次发生过，令人痛心。咱们是出去游玩，但不是玩命。丢掉了对规则的敬畏之心，付出的代价可能就是宝贵的生命。
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