德法虎视眈眈！“脱欧”或削弱英国在北约地位

英国《每日快报》网站6月11日报道称，自1951年北约欧洲盟军司令部成立以来，副司令的职位基本上一直由英国人担任。
这一职位使得英国在联盟中拥有重要地位，而总司令的职位一直由美国人担任。
陆军元帅伯纳德·蒙哥马利是第一位担任该职位的英国人，当时与之合作担任总司令之职的是德怀特·艾森豪威尔将军。
专家认为，现在英国“很可能”会因脱欧而不得不放弃这一职位。
这一职位的重要职责是指挥一些欧盟的军事行动，而法国表示，一旦英国脱离欧盟，英国将军将无权这样做。
据与北约关系密切的消息人士称，法国想得到这一职位，而德国也在觊觎这个位子。
从2011到2014年担任北约欧洲盟军司令部副司令一职的退休英国将军理查德·希雷夫爵士说，此举将使英国“成为北约较次要的参与者之一”。
英国空军上将斯图尔特·皮奇爵士将于9月当选为北约军事委员会主席。这也是北约的重要职位之一，但是，与副司令一职不一样的是，这一职位每隔3到4年由各国轮流担任。英国皇家三军研究所前所长迈克尔·克拉克说，该主席之职只是个“安慰奖”。
上世纪90年代，英国有三年时间同时掌握上述两个职位，但是，一位高级防务消息人士称，这种情况不太可能会再出现。
英国国防部发言人说：“目前没有对这一职位进行调整的计划，也没有这方面的呼声。”
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