脱欧令英国食品业陷困境：外国劳动力或大量流失

“赫克香肠”公司成立于4年前，是一家正在扩张中的企业。该公司老板黛比·基布尔认为，如果生产链上没有外国人，她的企业就不可能存活至今。这家位于英国北约克郡的小企业有70多名员工，其中60人来自保加利亚、罗马尼亚、立陶宛和波兰等国家。
据西班牙《国家报》6月11日报道，包括“赫克香肠”在内的很多英国食品企业都在问同样的问题，那就是一旦英国在脱欧进程中无法达成有关协议或协议条件非常苛刻，导致欧盟其他国家的劳动者不再来英国，那么谁能填补生产线上的空白？在英国，草莓、覆盆子和其他浆果的采摘者有30%来自欧盟国家，而胡萝卜、芹菜等蔬菜的采摘者中有近90%不是英国人。这个每年撬动着30亿英镑（约合38亿美元）的产业完全依赖着外国劳动力。
今年4月，也就是英国首相特雷莎·梅正式启用《里斯本条约》第50条、开启英国脱欧之路的第二个月，英国议会发布的一份名为《养活国家：劳动力的限制》的报告警告称，由于英国食品业中30%的雇员是外国人，一旦这些人自由出入英国受阻，英国的食品业将面临巨大的困境，很多经营者将被迫关门，食品价格也将大幅上涨。
基布尔在公司位于柯克灵顿的刚开业几周的香肠加工厂对记者表示，她已察觉到脱欧带来的影响，尽管整个脱欧进程才刚刚开始。她说：“目前我们公司在维持运营和继续发展上面临巨大挑战。”“赫克香肠”的产品卖得很好，需要增加人手，尤其是目前正处于开发专供素食者的新产品的当口。基布尔表示，她感觉招人越来越难，现在如果有其他选择，外国劳动力都不愿来英国，因为谁也不知道脱欧后会发生什么。
过去20年来，英国人的餐桌发生了很大变化，如今有27%的常见食品来自欧盟其他国家。专家指出，脱欧很可能造成英国食品价格上涨。喜欢吃新鲜果蔬的英国人或将被迫改变饮食习惯，进而导致健康方面的问题。
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