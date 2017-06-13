卡塔尔出招避免中东纠纷升级

【法新社多哈6月11日电】卡塔尔今天告诉海湾邻国的公民称欢迎他们留下，试图以此避免它与这些国家的纠纷升级，它同时还夸口称关键的石油出口“一切如常”。在沙特阿拉伯和它的几个盟友在一场前所未有的海湾外交危机中与卡塔尔断绝关系近一周后，这场激烈争端没有解决的迹象。卡塔尔外交大臣的特别顾问穆特拉克·卡塔尼称，事实将证明断绝关系不是成功的决定。
他说：“我认为这与反恐无关，与资助恐怖主义无关。”卡塔尼说：“我认为这关乎一场精心安排的针对我国的运动，目的是迫使我国改变积极、独立的外交政策。”卡塔尼说：“说道恐怖主义，卡塔尔从前从未支持恐怖主义，现在不支持恐怖主义，将来也不会支持恐怖主义。”
【路透社迪拜/多哈6月11日电】科威特今天称，卡塔尔愿意听取那些已经与其断绝外交和经济关系的海湾阿拉伯国家的关切。科威特正视图通过调解解决多年来最严重的地区危机。科威特通讯社援引外交大臣谢赫萨巴赫·哈利德·萨巴赫的话说：“（科威特）已确认，卡塔尔的兄弟们愿意了解他们兄弟们的现实疑虑和关切，并听从加强安全与稳定的崇高努力。”
科威特与卡塔尔保持着关系，并经常在地区纠纷中扮演调解人角色。该国称，它想要“在团结的海湾家庭内”解决这场争端。此前，科威特埃米尔曾在利雅得、阿布扎比和多哈之间调停，但这次努力未能立即取得突破。作为对科威特称卡塔尔愿意倾听不满作出的反应，阿联酋外交事务国部长安瓦尔·加尔贾什在推特网站上说：“这是明智和理性思维的开始吗？我希望如此。”
【俄罗斯军事观察网6月11日报道】据土耳其《曙光报》报道，土耳其议会通过在卡塔尔驻军的法案之后，巴基斯坦也做出类似决定：向卡塔尔派兵两万人。需提示的是，安卡拉是在沙特和埃及等国与卡塔尔断交、试图孤立卡塔尔之后提出上述外交建议的。
土耳其总统埃尔多安已经与几位中东国家领导人进行了谈话，呼吁他们为调解问题展开对话。依据土耳其与卡塔尔2015年签署的基础军事协议，土耳其议会通过了向卡塔尔派兵的法案。如今，巴基斯坦也向卡塔尔当局伸出援手，欲向后者派出两万名军人。据说，伊斯兰堡此举旨在“进一步缓解地区紧张局势”。
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