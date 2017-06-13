中国电视剧“迷住”日本人：粉丝为看剧学中文

《日本经济新闻》网站6月12日刊登题为《“完全被迷住了！”——日本人如何看待中国电视剧？》的文章，作者为日中友好会馆理事青树明子。文章称，在娱乐方式与如今相比明显更少的时代，日本人特别爱看电视剧，收视率达到30%、40%的电视剧很多，为了观看喜爱的节目，很多人在工作结束后马上回家，守在电视机旁。进入21世纪之后，不仅是地面广播，卫星广播也大量涌现，喜爱海外电视剧的人因此不断增多。
在这种情况下，对中国电视剧的关注处于什么情况呢？观察日本最大DVD出租连锁店TSUTAYA发布的“亚洲热门电视剧排行榜”，前列都被韩国电视剧占据，第69位才终于出现中国历史电视剧，那是日本人非常喜爱的《三国演义》。此外，第83位是中国台湾电视剧《流星花园》。也就是说，对于中国大陆的电视剧，日本人并不熟悉。
文章称，在《宫廷女官若曦》播出之后，这种情况发生了改变，这部电视剧就是在中国很火的《步步惊心》。从现代穿越到清代的女性与帅气的皇子们的爱情罗曼史在日本女性之间备受欢迎，成为形成中国电视剧粉丝的契机。
有粉丝直呼：“完全被迷住了！要问沉迷到什么程度？我都开始学中文了。在一段时间里，还梦到留辫子的皇子们在跳舞。”还有粉丝说：“故事本身也很有趣，以皇子们为代表，剧中人物都很生动，很有吸引力。”
这样诞生的中国电视剧粉丝接下来关注的是《宫廷争霸女》，也就是《甄嬛传》。
互联网上粉丝评价称：“不负期待。服装很精美，更加重要的是，剧中人物很漂亮。此外，出乎意料的是，暗中夺取权力的方法很惊人。多年来花费时间争取周围的人站在自己一边、低调复仇的步步为营令我感觉很聪明，感到痛快。”
还有粉丝说：“华妃给我的印象很深刻。美丽、残酷而且任性。中国历史电视剧中经常出现的刑罚‘一丈红’只要想象一下就感觉害怕。”
文章称，通过这两部作品，日本的确形成了中国电视剧粉丝，但进一步俘虏粉丝的是《琅琊榜》。日本版片名是《琅琊榜，麒麟才子起风云》。广告语是“超越‘诸葛孔明’的天才展开的激烈宫廷复仇剧”。
此前以通过俊男美女吸引观众的宫廷电视剧为中心，不断形成粉丝群体，但《琅琊榜》则创造了新的粉丝。此前多为女性的中国电视剧粉丝开始出现男性。关于其原因，除了复仇这一主题之外，还可以列举广告语使用了备受日本人欢迎的诸葛孔明这个名字。
此外，此前一心只看韩国电视剧的中老年女性们似乎也开始追捧《琅琊榜》。
由于《琅琊榜》特别有趣，购买DVD的日本人也不在少数。在日本，虽然租金也非常昂贵，但如果选择购买，全部买下来需要近5万日元（约合人民币3080元）。
青树明子称，自己也是忠实的中国电视剧粉丝，“最近，《人民的名义》已经全部看完。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost