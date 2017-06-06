西班牙“银行俱乐部”持续收缩 每天关闭6家分行

金融危机重创西班牙银行业。2007年时西班牙有40多家银行；如今只剩下十来家，且银行业在不断重组集中，平均每天有6家分行关闭。
据西班牙《世界报》网站6月11日报道，自危机开始以来，西班牙银行数量不断缩减。在银行业重组与合并过程开始之前，中小企业贷款时可以从将近50家银行中进行选择；如今在西班牙人民银行被西班牙国际银行兼并之后，只有12家银行可供选择。
西班牙人民银行以向中小企业提供贷款而广为人知，它的消失意味着这个市场17%的份额现在转移到西班牙国际银行。西班牙国际银行集团负责人安娜·博廷表示，这次收购是为了让资产健康化和实现重组，西班牙国际银行因此成为西班牙最大银行。
这种情况就像在制造新的西班牙银行巨头。为了执行欧洲央行的监管新规，西班牙人民银行被贱卖。欧洲央行想放弃虚弱或处境困难的银行，而未能从房地产泡沫中恢复过来的西班牙人民银行为欧洲所有银行提供了教训。
其实，对收购西班牙人民银行感兴趣的不只有西班牙国际银行一家，各大银行都在考虑并购问题，因为大家都知道，在新的规定之下，西班牙的市场并没有大到能够容纳所有银行。
在经济危机期间，银行业务因为欧洲央行的低利率政策而大幅收缩。从2008年危机爆发到2015年，西班牙银行的业务额下降了16%，主要是由于贷款减少造成的。
为了应对业务减少，银行开始大幅裁减人员和削减办公室成本。数据显示，仅在去年就有8550名员工离开银行业，平均每天有6家分行关闭；近8年来共有8.1万人离开银行业。目前西班牙银行从业人员总数、包括贷款公司和储蓄所的工作人员，仅有18.9万人。
欧洲央行明年开始提高利率的可能性或许将终结银行业务的收缩，让银行业开始新的繁荣期，但也许并不是所有银行都能从中受益，因为银行集中化的进程还在加剧。
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