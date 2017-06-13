卡塔尔雇佣美前高官反驳支恐指责

【路透社华盛顿6月10日电】卡塔尔政府在寻求反驳美国总统特朗普及其阿拉伯盟友关于其支持恐怖主义的说法之际，聘请了经历过9·11恐怖袭击的美国前司法部长约翰•阿什克罗夫特。
根据9日提交给美国司法部的《外国代理人登记法》档案，卡塔尔将出资250万美元，雇用阿什克罗夫特为其工作90天。卡塔尔正设法证实其为打击全球恐怖主义付出的努力，并且遵守包括美国财政部条例在内的金融规定。
根据阿什克罗夫特律师事务所合伙人迈克尔•沙利文提交的档案中的一封信函，“律师事务所的工作将包括危机应对和管理、系统分析、接触媒体、关于客户过去、现在及未来打击全球恐怖主义的努力以及它取得的成就等”。沙利文在电子邮件中称，阿什克罗夫特律师事务所受雇对卡塔尔的反洗钱和反恐融资框架进行合规性审查。“卡塔尔相信，此次审查和分析将证实，该国采取了大量措施来防止和探查洗钱行动以及利用其金融体制资助恐怖组织的行为。”沙利文说。
【路透社安卡拉6月10日电】土耳其外长梅夫吕特•恰武什奥卢今天表示，土耳其总统埃尔多安对巴林外交大臣说，卡塔尔与其他阿拉伯国家之间的争端应该在斋月结束前解决争端。
埃尔多安昨天誓言将继续支持卡塔尔。在其他阿拉伯国家孤立这个海湾国家的情况下,他迅速批准了在那里部署土耳其部队的法律。恰武什奥卢在与巴林外交大臣哈立德•本•艾哈迈德•本•穆罕默德•阿勒哈利法举行的联合记者会上表示，土耳其将继续努力通过对话解决争端。恰武什奧卢说:“我们的总统还强调，这个令人不安的问题必须在斋月结束之前解决，因为它背离了我们的宗教信仰和传统，特别是在斋月期间。”
【法新社德黑兰6月11日电】伊朗国家航空公司周日告诉法新社说，伊朗已派遣五架飞机向卡塔尔运送食品。数天前，一些海湾国家切断了与卡塔尔的海陆空交通联系。伊朗航空公司发言人沙赫鲁希•努沙巴迪说:“目前五架运载水果和蔬菜等易腐坏食品的飞机已经飞往卡塔尔，每架飞机大约装载了 90吨食品，今天还要再派—架飞机。”
努沙巴迪补充说，只要卡塔尔有需要，“我们将继续运送食品”不过他没有说明这些食品是算出口还是援助。塔斯尼姆通讯社援引当地官员的话说，装有350吨食品的三艘船也将从伊朗一个港口出发，前往卡塔尔。
【美联社迪拜6月10日电】对卡塔尔事实上实施围困的阿拉伯国家今天赞扬美国总统特朗普对其立场的热烈支持。特朗普呼吁卡塔尔必须停止“资助恐怖主义”。自上任以来，特朗普一直与沙特和其他阿拉伯国家联盟保持一致。昨天他发表的这番评论坚定地将华盛顿定位在沙特、埃及、阿联酋和巴林的阵营那边。
【美联社多哈6月11日电】在卡塔尔遭遇断交风波之际，巴林、办特和阿联酋周日表示，它们可能会允许一些卡塔尔人留在境内。与此同时，卡塔尔承诺这些国家的公民将拥有留在该国的“完全自由”周日一早，上述三个国家都发表声明，敦促家里有不同国籍人员的家庭与内政部联系，后者将基于“人道主义”原则考虑他们的处境。
卡塔尔在头天夜里发表一份声明，说尽管卡塔尔遭遇断交风波，但住在卡塔尔的断交国家公民将拥有留在该国的“完全自由”。
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