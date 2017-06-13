贵州用大数据向贫困宣战：用信息技术带动经济发展

中国贫困人口最多的省份之一贵州省，正谋求用大数据产业之力促进经济发展，利用信息带动经济，实现脱贫。
据日本《朝日新闻》6月9日报道，政府支持的信息技术产业集聚区正在处于逆境中的地方城市生根发芽。
记者从位于中国西南部的贵州省省会贵阳市中心驱车一个半小时，来到了修文县。该县的山麓地带密布着猕猴桃种植田。过去，这一带曾是贫困地区。但种植户刘金林（68岁）现在的年收入能达到约100万元人民币。他说：“过去，每公斤猕猴桃只挣2元钱，现在，附近一带农户的收入每公斤达到10元至16元，增加了4倍到7倍。”
贵阳的猕猴桃甜中带酸，口感好，在政府的支持下，建立了自己的品牌。从2016年开始，对栽培数据的分析与应用进一步提升了其口碑。
县内种植园（总面积达3300多公顷）里安装的感应器，可以管理气温、肥料和土壤湿度，通过摸索适合栽培的条件，提高了农产品品质和农户的收入。数据管理负责人说：“继中国台湾、香港、俄罗斯后，正在洽谈向日本出口（农产品）。”
报道称，数据不仅用在了猕猴桃上。生产名酒茅台的贵州茅台集团正在加强对原材料、网络销售、运输等信息的管理。
电商巨头阿里巴巴的创始人马云5月26日在贵阳市举行的中国国际大数据产业博览会上说，过去提到贵州，人们谈论最多的是茅台酒。交通不好，基础设施不好，人才也跑出去了。现在则不同，落后的地区抓住了一个重大机遇。
贵州省即便想要振兴新产业，增加税收和扩大就业，但由于地处山区，离海远，也无法像沿海地区那样发展制造业。因此才有了利用大数据发展经济的战略。
这项战略的带头人是2013年从北京调任贵阳的曾任贵阳市委书记的陈刚。陈刚根据过去领导中国版硅谷——北京中关村的经验，通过信息环境建设、税收优惠政策和补贴制度招商引资，致力于吸引人才和技术。
结果，阿里巴巴、百度、腾讯等相继在贵州开展业务。曾利用数据建造自动化工厂的台湾鸿海精密工业股份有限公司董事长郭台铭也参加了大数据产业博览会，他表示：“年内将增设自动化工厂。”
信息技术产业的投资效应已经显现，贵州省人均国内生产总值从2011年的1.6万元人民币增加到了2016年的约3.3万元，几乎增长一倍。
一系列的动向也吸引了创业企业的目光。居中协调运货需求、为货主与卡车司机建立联系的中介服务企业“货车帮”从邻省四川省迁了过来。该公司负责人说：“政府对业务表示理解，并作出了指示。商业环境非常好。”
报道称，大数据产业所带来的发展尚未解决所有问题。贵州省年收入在2300元以下的贫困人口由2011年的1149万下降至2015年的493万，减少了一半。但该省仍然没有摘掉全国贫困人口最多省份之一的帽子。
因此，贵州省今后的振兴政策更加引人注目。该省的情况与北京大学等优秀人才主动流入的中关村不同，必须继续吸引人才。维持政策性魅力至关重要。
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