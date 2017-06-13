日本武器展热衷"军火出口" 欲拉拢东南亚抗衡中国

各防务公司12日将在日本唯一的武器展上展示自己的产品。日本首相安倍晋三打算利用这个展会来推动军工关系，以加强日本在东南亚的影响力。
据路透社6月11日报道，两名消息人士说，日本防卫省已经邀请来自东南亚国家印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南的军事代表出席一个独立的军事技术研讨会，旨在确保为期三天的海上防卫技术国际会议暨展示会的出席率。该展会将在东京附近的千叶举办。
报道称，安倍政府希望把武器销售和军事技术合作当成日本在东南亚开展外交的新跳板。
每年大约有价值5万亿美元的海上贸易要通过南中国海这一战略航道，其中有许多是往来日本的贸易。
2014年，安倍终止了长达几十年的武器出口禁令，一定程度上是为了扩大武器生产来降低采购成本。不过自二战以来，这一举措也首次让日本能够以武器技术为诱饵，推动军事关系发展。
随着经济增长促进了国防开支，规模并不大的东南亚武器市场正在增长。报道分析称，日本可能的目的就是“抵制中国向该地区提供武器装备”。
英国市场调查公司IHS马基特公司的航空、防务和安全部门负责人保罗·伯顿表示：“对东南亚国家来说，唯一重要的因素是价格，而中国能以低价提供产品。”
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