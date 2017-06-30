苹果规定打赏要抽成30％知乎妥协微信说NO，网友调侃苹果“吃相难看”

在打赏抽成这件事情上，苹果的态度始终十分强硬。苹果公司6月11日作出正式规定：在App内向原创作者的“打赏”，属于“应用内购买”。此举将使得苹果从中提取30%的分成，而接受用户打赏的原创作者或主播的收入将减少。
目前对于苹果公司的新规，微信已在其iOS上的新版本中下架了微信公众号内的用户对作者“打赏”功能，而今日头条、知乎、映客已经在近期改变了用户打赏的支付方式。知乎专栏打赏功能将介入IAP付费机制，苹果公司将从中扣除32%作为手续费，也就是说，用户只能获得剩下的68%的打赏分成。
所谓IAP机制，也就是要通过iPhone手机上的苹果账号及绑定的信用卡付费，与Apple Pay是两回事。
在“打赏”这一新鲜事物上，苹果公司和中国开发者有不同理解。苹果并不认为打赏是一个人对另一个人表达欣赏进而转账的方式，而认为，这是读者购买文章阅读的销售行为。
据悉，目前不少还在观望的业内平台，很有可能在未来迭代的版本中会进行更新，满足苹果公司的相关要求。
对于这一头条，网友们纷纷赶来围观，并发表自己的观点。网友@wei-yuki 说：谁来收苹果的税，国家也可以抽成的呀。 也有网友@wow6haka 表示：给个小费苹果都要揩油，不给钱不能看的才叫付费。
自古回复出大神，下面这些网友观点厉害了，成功吸引了大家的关注，在评论区盖起高楼：
@坚持最南 : 工信部应该以涉嫌不合理收费为由，禁止iPhone8的入网许可证
@癞皮狗前10 : 苹果的吃像太难看了。难道是因为自己创新能力不行了，就开始打小费的主意？
@IvanShell : 苹果商店里的app，付费视频这些，苹果需要监管维护，还会排行推广，出了问题也要担责任，但对app内部的资源监管么？负责么？推广么？没有义务凭什么获得权利？这明显是对资源提供者的剥削
网友智慧无穷尽，我们再看看以下几条：
@楊云俞 : 腾讯游戏平台和手机厂商的抽成不是一个概念，腾讯是一整个平台，苹果给到软件商的就是一个appstore。
@default_user : 买了开发商的房子，它还规定电器 家具，甚至装修用的沙子都必须从它那里买。你在房子里给朋友发红包，它还要抽水。
@游荡的黑与白 : 苹果凭什么收钱？他除了提供一个苹果手机，还是我们自己买的，提供哪些服务了？抵制苹果，抵制美国货。
@富土康的张全蛋 : 看热评，一群安卓手机在这里高潮，哈哈哈
对于这些观点，你的想法是什么？
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