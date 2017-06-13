马克龙议会胜选为改革铺路

【法国国际广播电台网站6月12日报道】在法国总统大选结束一个月后，法国国民议会选举第一轮投票在6月11日展开。
法国总统马克龙的政党“共和国前进”运动获得32.9%的选票，名列第一，估计该党将在有577名议员的国民议会中拥有400到440个席位，获得绝对多数。这将使法国新一届国民议会出现一边倒的局面——马克龙政党议员占压倒性多数。
位居第二的是法国传统右翼共和党，该党获得21%的选票，成为议会的第一大反对党。位居第三的是反欧洲的民粹政党“国民阵线”，该党获得13.5%的选票。
【法新社巴黎6月12日电】法国媒体周一普遍感觉，马克龙在议会选举第一轮就“让比赛失去了悬念”，但弃权人数创下纪录让已形成“马克龙狂热”的论断显得言之过早。“以前谁会相信？以前谁谈论过这样的情况？在两年前还没有建立的政党，却在国民议会取得了令人惊讶的大多数席位，一举推翻了长期以来人们认为不可能发生改变的政治架构。”《费加罗报》刊登的评论如此感叹。
有评论认为，“马克龙能够就此掌握所有的权力”，总统取得了“其承诺的革新战略的彻底胜利”。然而，“空白选票”意味着对上述情势并非完全认同。有评论认为:“第一轮总统大选有24%选民弃权，而周日的议会选举弃权率髙达50%，这很难让人确信已然形成‘马克龙狂热’的格局。”此外，“创纪录的弃权率和我们见证的乱局，只是证明了一种十分明显的摇摆不定，甚至是一种对选举体制的不信任”。《十字架报》评论称，对于这些新的议员，挑战是“不要仅仅满足于在国民议会里甘当新总统的‘无条件追随者’”。
【法新社巴黎6月11日电】马克龙实际上已经确信会以多数赢得议会选举，他现在已开辟出一条道路旨在全速推行其从劳动法改革开始的多项改革计划。
除去不可能转变趋势，事实上马克龙下周日将有行动自由来从今年夏天起推进其各项改革，如公共生活道德规范改革，旨在延长紧急状态的新反恐法，还有为政府开绿灯旨在通过法令改革劳动法的授权法。Ifop市场调查公司的弗雷德里克•达比表示，“他有能力来落实其计划，这意味着法国人将要求他给予相应的回报，他们将等待结果”。
【德国新闻电视频道网站6月12日报道】德国总理默克尔和外交部长加布里尔祝贺法国总统马克龙的政党“共和国前进”运动在议会选举首轮投票中获得胜利。默克尔祝贺39岁的马克龙领导的政党取得
“巨大胜利”，并说那是“对改革的强大支持”。加布里尔在推特上写道，马克龙“不仅在法国让人信服，而且也在欧洲并且为了欧洲而让人信服”。
随着在议会选举中获胜，马克龙为他的改革朝着绝对多数派政府前进。民调专家预言，他的政党将在下周日第二轮投票中嬴得明显的绝对多数。那将是法兰西第五共和国成立以来最强大的议会多数之一。那将使一个月前当选的马克龙总统得以落实他的改革计划，其中包括松动法国的劳动法。
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