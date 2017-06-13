特朗普质疑科米“泄密”违法

【法新社美国贝德敏斯特6月11日电】美国总统特朗普今天加紧攻击被解职的联邦调查局（FBI）局长詹姆斯·科米，指责他在爆出有关两人私下会面的猛料时胆小怯懦。陷入困境的总统一早在他位于新泽西州的高尔夫球俱乐部发布愤怒的推文，质疑科米的品格以及他泄露两人的谈话内容是否违法了法律。
被解职后，科米爆出了有关与特朗普一系列会面的惊人细节。据称，总统要求科米“忠诚”，同时建议他停止对国家安全顾问进行调查。特朗普的批评者说，该证据表明总统可能阻碍了司法，而这可以成为弹劾总统的理由。总统数次暗示，白宫有他与科米私下谈话的录音带。不过，这种说法没有得到证实，科米则对此表示欢迎。
特朗普律师团队的成员——杰伊·塞库洛说，特朗普将会“在下周详细说明有关录音带的问题，比如录音带是否存在”。白宫多次试图把关注焦点从科米指控的内容转移到他公布这些内容的方式上。特朗普在清早发出的推文中写到：“我认为詹姆斯·科米爆出的内容会比大家想象的普遍得多。完全不合法？非常‘懦弱’！”目前尚不清楚特朗普所说的“普遍”究竟是什么意思。
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