新闻分析：卡塔尔断交风波中的隐身“庄家”

沙特等多个阿拉伯国家本月５日突然宣布与卡塔尔断交，之后又公布一份“与卡塔尔有关联”的恐怖分子和恐怖组织名单，而卡塔尔１２日重申拒绝外部干预其外交事务。与此同时，这场风波中的幕后“庄家”也渐渐浮出水面。
德国《明镜周刊》网站日前指出，这场冲突刚好发生在美国总统特朗普访问沙特后不久。沙特成为特朗普就任美国总统后的第一个出访国家，并给予特朗普极为隆重的欢迎。在访问期间，美国保证向沙特出售１１００亿美元的军火。
俄罗斯《观点报》指出，海湾地区外交冲突的真正原因或许出在美国本身。该报说，特朗普６日发推特称，正是自己在沙特的演讲促成阿拉伯国家联合起来，令卡塔尔放弃对伊斯兰极端主义的支持，“看吧，领导人指向了卡塔尔”。
中国国际问题研究院副院长董漫远指出，卡塔尔断交风波中，美国发挥了关键作用。上海外国语大学中东研究所副所长孙德刚也认为，造成卡塔尔断交风波的最直接原因是特朗普的中东之行。
关于美国对中东形势的考量，这些分析人士认为，随着特朗普上台，美国的全球战略和中东政策都将有所调整。但是无论如何变化，维护美国全球霸权的主导思想不可能改变。
就其中东政策来说，防止任何一方在中东地区崛起并替代美国成为该地区的主导者，恐怕才是美国首先会考虑的问题。即使中东像西方媒体所猜测的那样出现一个以沙特为首的“阿拉伯版北约”，这个“阿拉伯版北约”也未必会对美国俯首帖耳，而且它还有可能让以色列坐立不安。因此，不断挑拨阿拉伯国家之间关系，使之无法实现其团结梦想，并为美国继续插手海湾事务敞开窗口，也许才是美国最优先选项。
法国《回声报》援引法国地缘政治专家弗雷德里克·昂塞尔的话说，这场断交风波“是阿拉伯世界巴尔干化的新阶段，是阿拉伯世界地缘政治崩塌的又一证明”，而且“这个新阶段是严峻的，因为海湾合作委员会正在解体”。
对于解决这场断交风波的前景，专家们都表示谨慎乐观，原因是如果沙特和卡塔尔关系继续恶化，必然会对本已错综复杂、狼烟四起的中东局势带来负面影响，这是国际社会所不愿意看到的。此外，两国都是美国的重要盟友，而且美国在这两个国家都设有军事基地，因此美国不大可能坐视沙特和卡塔尔彻底撕破脸皮甚至兵戎相见。
但是解决过程将会持续一段时间，而且可能会很艰难。科威特埃米尔萨巴赫连日来奔走于沙特、阿联酋和卡塔尔之间。土耳其总统埃尔多安呼吁在穆斯林斋月结束（本月２４日）前解决卡塔尔断交风波，并重申了土耳其通过和平途径解决这场风波的决心。
目前，这场外交危机已经出现缓和迹象。参与调停斡旋的科威特外交大臣谢赫萨巴赫·哈立德１１日发表声明说，卡塔尔表示愿意和与其断交的海湾国家举行对话。沙特、巴林和阿联酋也分别发表声明说，政府官员会考虑“人道主义案例”，允许部分卡塔尔人继续留在境内。
博联社总裁、北京外国语大学教授马晓霖认为，局势可能会在各方调停下缓和下来，但卡塔尔和沙特的矛盾和裂痕会进一步加大。卡塔尔可能不会放弃独立自主和多边平衡的外交政策，而沙特要做地区大国，两者的外交目标存在结构性冲突。此外，海湾合作委员会的一体化及其未来运作也可能受到这场断交风波的打击。（新华社记者王储）
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