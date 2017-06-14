港深联手打造科技园：重振香港经济 助力深圳创业潮

这是一个鲜为人知的小渔村的故事。它被赋予了特殊贸易地位，然后发展成世界上最有活力的经济中心之一。然后竞争就来了。就在上游，一座更加鲜为人知的小渔村也被赋予了特殊贸易地位，然后很快发展成世界上最有活力的经济中心之一。
据彭博新闻社网站6月12日报道，第一个小渔村是香港。在19世纪中期变成自由港后，香港飞速发展，在20年前回归中国时已经成为自由市场资本主义的样板。在过去20年，隔着深圳河，香港目睹了对面的深圳令人炫目的崛起。
报道称，眼下，香港官员提出了一项雄心勃勃的计划，将在两座城市交界地区一处沼泽地带修建一座科技园，把两座城市连起来，目标是重振香港萧条的经济，同时为深圳新兴的创业热潮再添一把火。
拟建的港深创新及科技园占地87公顷，地处落马洲河套地区，是香港同类计划中规模最大的，定位是未来科技巨头的孵化器。修建这座科技园的想法是，随着两地口岸的放宽，租户一方面可以接近深圳相对低廉的制造业和创新，同时还能享受香港的法律和商业基础设施。
报道称，这项计划既说明了两座城市正在变化的角色，又说明了香港渴望成为一个科技摇篮。
报道称，作为中国制造热潮的原点，深圳正在从这一传统转向先进技术的研发和生产中心。随着船运和旅游业的收益流放缓，香港正在努力从旧的主打产业——比如银行业和房地产业向多元化方向发展。
香港科技园行政总裁黄克强说：“香港必须这样做。没得选择。”这家公司是管理香港现有最大的科技园和创新孵化器的政府机构。
在落马洲河套地区修建港深创新及科技园，这对企业家李松来说是个有吸引力的想法。李松创建了婚恋网站珍爱网，据说有超过1.2亿注册用户。李松虽然在深圳上班，但喜欢住在香港，往返通勤需要两个半小时的时间。他说，如果在落马洲办公，那通勤时间就可以缩短一半。
报道称，香港证交所市值最高的公司腾讯公司的董事会主席马化腾也支持在珠三角建立一个联合技术区。他在今年3月表示，中国有能力打造一处世界级的技术湾区，并主导未来的全球技术革命。他还说，这些技术区会有助于保持香港的稳定。
香港当然需要这种推力。近些年来，这座城市作为中国门户和金融中心的作用日渐减弱。曾经与新加坡争夺世界最繁忙集装箱港口的香港港口落到第五位，被上海和深圳双双超过。
批评人士称，修建这座科技园至少需要七年时间，届时深圳可能会更加领先了。香港政府尚未给出完成该项目的时间表和估计成本。
香港科技园董事会成员梁颖宇说，香港的确具有一些优势，比如所得税较低、资本相对安全以及法治。梁颖宇说，香港能够在增值服务方面发挥专长，或者帮助中国内地企业建立国际事业部。
此外，尽管租金高，香港这个“东方之珠”的生活方式仍然对许多企业家有强烈的吸引力。
报道称，在一家向硬件初创公司投资的基金公司任职的法国人邦雅曼·若费说：“我喜欢能够遇见来自世界各地的聪明人，拥有很棒的互联网，拥有选择权和接触大自然。我在香港、深圳和世界其他地方轮流跑。”他近几年在深圳和东京生活，后来迁居香港。
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