中国应防PPP基建投资过热 不合算项目或引发不良资产扩大

日媒称，中国政府与社会资本合作（PPP）的基础设施建设投资激增。利用民间资金、技术建设和运营地铁等公共设施的投资总额，包括计划阶段的项目在内，截至3月底达到14.6万亿元人民币，一年间增长了70%。这是以巨额投资来拉动经济增长的格局，但具有“乱建倾向”的基础设施建设计划也有可能成为不良资产扩大的温床。
据《日本经济新闻》6月11日报道，6月上旬，云南昆明市区响起了挖掘机的声音。地铁4号线正在建设，此前5号线也破土动工。计划于2020年建成的这两条地铁线总投资约为480亿元人民币。年财政收入500多亿元人民币的昆明市依靠的是企业的资金实力。
北京城建设计发展集团股份有限公司等企业联合承建昆明地铁，费用大部分通过银行贷款来筹措。另一方面，承建企业获得了建成后30年的地铁运营权，可以获得运营收入等利益。
报道称，中国这种PPP合作的基础设施建设项目投资正在激增。据中国财政部说，批准的项目数量到3月底约有1.2万个，总投资金额为14.6万亿元人民币。一年间，项目数量增加了59%。
其中，已经动工的项目资金约为3万亿元人民币，相当于总体的20%。其余的80%还处于选定承建公司等准备阶段。
报道称，在巨额投资中获利的是建筑行业。大型民营建筑机械企业三一重工股份有限公司今年一季度的纯利润同比增长7倍。上一年同期亏损的中联重科股份有限公司也扭亏为盈。
从全国来看，一季度的基础设施建设项目投资同比增长23%。承建企业中55%是国有企业。
报道称，乱建项目也是令人担心的因素。对投资过热保持警惕的中央政府要求PPP项目招投标完全遵循公开透明原则，对于不合规的已开始清理。此外，不合算的项目可能导致不良资产和企业债务膨胀，进而损害长期的经济稳定。
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