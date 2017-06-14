中国民营教育机构欲进军英美打造国际品牌

在中国，学生最多的国际双语学校的运营机构博实乐教育集团，计划在下一步的市场扩张中进驻北京或上海。博实乐教育集团首席执行官何军立告诉《南华早报》记者，公司同样也有雄心在未来成为一家在英美布局的全球性教育巨头。
据香港《南华早报》网站6月11日报道，源起于广东省佛山市的博实乐教育集团，于1994年由地产大亨杨国强建立。教育集团的建立，迎合了越来越多的中产阶级愿意为西方教育买单的趋势。博实乐教育筹集1.575亿美元，于上月在纽交所上市。
何军立在佛山告诉记者：“我们想尽快在北京或上海筹建学校，最好可以在2019年。这将会大大提升我们的品牌实力。如果我们能够在北京成为最好的学校，那么就一定可以成为中国第一。”
尽管目前北京已经有了80余所国际学校，何军立认为博实乐依然有信心可以从别的学校吸引生源。数据显示，2017年，博实乐旗下87%的国际学校毕业生，被包括剑桥和牛津在内的QS世界排名前五十的高校（预）录取。
博实乐目前已拥有51所学校，包括幼儿园、小学和中学的学习机构，其网络覆盖至中国七个省份。杨国强的姊妹杨美容和他的女儿杨惠妍共同持有博实乐80%的股份。大部分的学校都位于中国三线城市，靠近碧桂园住宅区、学校基建大多数从开发商处租用。何军立说，由于公司成本控制结构得到改善，该公司在2017上半年净利润同比翻了一番。
何军立表示，学校运营者的眼光不仅仅停留在中国。除了在碧桂园建造森林城市项目的马来西亚柔佛州计划开办学校外，博实乐教育集团也想在长远的规划中布局英美，使其成为一个国际品牌。
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