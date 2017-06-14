日企“扎堆”进军智能服装 涉医疗健康体育等领域

最早在2018年夏季，日本化学厂商旭化成工业公司将涉足只需穿在身上就能获得人体信息的“智能服装”领域。它计划把美国子公司的医疗器械与自身的通电纤维产品结合，应用于急救等用途。
据《日本经济新闻》网站6月13日报道，日本材料企业东丽和东洋纺也计划在医疗领域实现这类产品的实用化。日本国内的纤维市场已经饱和，各大纤维企业希望把将人体信息用于健康管理和体育运动的智能服装培育为新的收益支柱。
旭化成的子公司美国佐尔（ZOLL）是经营救生衣型自动体外除颤器（AED）等急救设备的全球大企业。佐尔目前正在开发将旭化成研发的可伸缩性导电纤维“Roboden”用于救生衣，或者根据心电图等人体信息实施自动体外除颤等。这将可以用于急救和病情管理。
“旭化成纤维尖端技术中心”承担分析纤维穿着舒适性工作，它和佐尔在美国的研发中心将推进具体开发。旭化成在智能服装方面起步较晚，将通过把力量集中于难以获得公共机构认证的医疗器械领域来进行抗衡。
除此之外，日本化学材料企业东丽和通信运营商NTT使用渗透通电高分子树脂的聚酯纤维，开发出了可读取人体表面微弱电信号的新材料“hitoe”。
目前，采用这种纤维的服装已经开始面向测量心率的体育运动用途，并向在高温环境下测量负荷的工厂工人销售。此外，还计划2017年内面向医疗机构销售可测量心电图的服装，挖掘新的需求。
东洋纺也开发出了组合使用导电材料和树脂的薄膜产品“COCOMI（心美）”，围绕防止巴士和卡车司机打瞌睡用途进行试验。日本纤维企业仓敷也宣布涉足相同领域，已从5月开始与运输业者携手推进预防中暑产品的验证试验。
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