不良企业文化“扳倒”优步高管 美官员介入调查

根据优步公司12日发给员工的一封电子邮件，该公司首席商务官埃米尔·迈克尔已离职。迈克尔是公司首席执行官特拉维斯·卡拉尼克最亲密的盟友之一。
据美国《华尔街日报》网站6月13日报道，迈克尔未说明他是被迫还是自愿离职，但之前外界已经预测他将离开公司。在美国前司法部长埃里克·霍尔德调查优步公司文化的结果出炉后，《华尔街日报》报道了迈克尔计划辞职的消息。该调查报告已于11日提交给优步的董事会。
根据这封电邮，优步战略项目副总裁戴维·里克特将接替迈克尔。
另据美联社底特律6月13日报道，专家们说，优步公司必须剔除容忍劣行的领导人，雇用不容忍劣行的高管、包括总裁。当前，这家打车软件公司准备宣布对公司文化和管理进行大刀阔斧的改革。
优步公司的董事会采纳了美国前司法部长霍尔德的一系列建议。后者对优步公司骚扰和恐吓的不良文化进行了调查。调查结果13日将向员工披露并公之于众。
接受本社记者采访的专家们说，优步公司首席执行官特拉维斯·卡拉尼克应当让位，或至少应当为了公司进步着想改变自己的作风。该公司董事会目前正在讨论让卡拉尼克休假。
密歇根大学商法学教授辛迪·斯基帕尼说，首席执行官的言行举止为公司其余的人树立了榜样。她说，卡拉尼克应当不等董事会动手就主动辞职。她说：“那就是公司文化的来源。必须从最高层作出改变，他必须承认自己的所作所为，写在纸面上不如以身作则。”由于优步公司的股权结构，董事会很难赶走卡拉尼克。
加利福尼亚大学伯克利分校商学教授珍妮弗·查特曼推测，优步公司会让卡拉尼克休假——但等他休假回来后不会再让他继续担任最高职务。她说：“他没有能力为公司树立适宜的风气。他缺乏大公司所需要的那种风度仪态。”
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