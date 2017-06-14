德总理欲推“默克尔计划” 3亿欧元援助非洲

德国总理默克尔打算用3亿欧元帮助非洲面向改革的模范国家吸引私人投资。这一援助承诺将促使其他二十国集团国家对这个饱受冲突、逃难和贫困折磨的大陆加大投入。默克尔在柏林和非洲国家领导人举行的峰会上说：“如果世界各大洲不参与进来，世界就不能实现良好发展。”她强调，非洲的经济发展会消除难民产生的原因并打击蛇头犯罪。
据德国新闻电视频道网站6月12日报道，在柏林举行的为期两天的非洲伙伴关系会议是为将于7月7日至8日在汉堡举行的二十国集团峰会做准备。各大洲最重要的经济大国的领导人将参加汉堡峰会。在汉堡，非洲将首次成为二十国集团峰会的一个重点议题。
默克尔呼吁为“共同的未来”投资。默克尔在和非洲国家领导人举行的峰会开幕式上说，重要的“不是讨论非洲，而是和非洲一起讨论”。她说，非洲大陆在可再生能源和数字化发展等领域拥有潜力，但与此同时，很多国家的发展仍落后于人口发展所需的水平；安全也不是在非洲各地都能得到足够保障；在一些非洲国家，“日常生存是最优先考虑”。默克尔强调：“只有安全得到保障的地方，发展才能成为可能。”
多个非洲国家的领导人称德国总理的倡议为“默克尔计划”。尼日尔总统马哈马杜·伊素福把现在的努力比作二战后美国在欧洲推行的马歇尔计划。马歇尔计划在5年内筹集了上百亿美元。伊素福说：“非洲的默克尔计划将需要更多时间。”但他也强调：“我们需要双方努力。我们需要双赢的伙伴关系。”
德国联邦政府今年想利用这3亿欧元为突尼斯、加纳和科特迪瓦的职业培训和就业计划提供资金。德国经济合作与发展部长格尔德·米勒把这三个国家称为“改革先锋”。
评选标准包括尊重人权、改革、反腐败和司法安全。二十国集团的非洲改革国家名单上还有摩洛哥、卢旺达、塞内加尔和作为候选国的埃塞俄比亚。米勒警告说，光靠发展援助和私人投资是不够的，欧盟和其他国家未来还必须向非洲国家提供公平的贸易条件。
援助组织虽然欢迎默克尔的倡议，但也批评她把焦点过于集中在投资上。
另据法新社柏林6月12日报道，德国总理默克尔12日和非洲领导人一起呼吁对非洲投资，主要旨在限制向欧洲移民。
默克尔称，“如果非洲过于绝望，一些年轻人显然就会到别的地方寻找一种新生活”，她同时还呼吁“与非洲的经济伙伴关系”，且致力于非洲的和平与安全。
在柏林召开的为期两天的非洲伙伴关系会议上，非洲领导人和投资者被认为要共同致力于促进对非洲的投资。
在希望人口不断增多的非洲发展经济的背后有谋求解决移民问题的想法。这个问题对欧盟来说尤为重要，因为后者似乎无力阻止来自非洲的移民潮。
意大利总理保罗·真蒂洛尼坚持认为，“要想有效地解决移民问题，我们应该支持移民原籍国家的可持续发展和刺激投资”。
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