巴拿马与台“断交”重创蔡英文

巴拿马总统胡安·卡洛斯·巴雷拉当地时间12日宣布与中国大陆建立外交关系，与台湾“断交”。
据埃菲社6月12日报道，“巴拿马共和国政府今天与台湾断绝‘外交关系’。”巴拿马政府公报中说。与此同时，巴拿马宣布与中华人民共和国建立大使级外交关系。
巴雷拉在向全国发表的电视和广播讲话中指出，巴拿马副总统兼外长德圣马洛与中国外交部长王毅就中巴两国建交举行的磋商已于6月13日在北京结束。巴拿马向来认为中国大陆在巴拿马经济中占据突出地位。
巴雷拉指出，在此之前，巴拿马一直未与中国大陆这个占世界人口20%的世界第二大经济体建立外交关系，这是任何一位负责任的领导人都不能继续容忍的局面。
他强调，中国大陆在巴拿马经济中向来扮演着主角。目前中国大陆是巴拿马运河第二大用户，也是西半球最大的自由贸易区、位于巴拿马运河大西洋入海口处的科隆自由贸易区最大的商品供应国。
巴雷拉表示，1年前“中远海运巴拿马”号成为巴拿马运河新船闸开通启用后的第一艘通行船只也是巴拿马和中国大陆拉近关系的一个重要契机。
他指出，中国大陆很多大型跨国企业纷纷进入巴拿马，正在创造很多就业机会。“我们两国都支持一个越来越一体化的世界，这也为从今往后两国开启的新关系创造了一个全新的机遇时代。”巴雷拉表示。
中国官方消息称，中国外交部长王毅与巴拿马副总统兼外长德圣马洛6月13日在北京举行会谈并签署《中华人民共和国和巴拿马共和国关于建立外交关系的联合公报》，根据两国人民的利益和愿望，兹决定自公报签署之日起相互承认并建立大使级外交关系。
两国政府同意在互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处的原则基础上发展两国友好关系。
巴雷拉还第一时间在推特上宣布了与中国大陆建交的消息。
台媒称，巴拿马宣布和大陆建交后，台湾当局领导人蔡英文13日竟扬言称：“绝不会在威胁下妥协让步！”
据台湾“中央社”6月13日报道，巴拿马与大陆建交，蔡英文办公室秘书长吴钊燮上午召开记者会，宣布声明。
而蔡英文下午发表谈话时依然执迷不悟，妄称“这样的做法台湾人民无法接受”，“绝不会坐视台湾的利益一再受到威胁与挑战”。
报道称，巴拿马宣布和大陆建交后，台湾“邦交国”减为20个，蔡英文办公室秘书长吴钊燮13日则宣称，台当局将重新评估两岸情势。
另据台湾“中央社”6月13日报道，台湾当局外事主管部门负责人李大维当日对巴拿马“片面终止与台湾外事关系”表达了“愤怒与遗憾”，称即日起对巴拿马全面停止合作及援助。
外媒称，巴拿马与中国大陆建立外交关系，与台湾“断交”，这对台北来说无疑是一个重大的打击。
据西班牙《国家报》网站6月13日报道，随着这一决定的宣布，台湾失去了一个重要“盟友”。对大陆而言，争取到巴拿马是一场双重胜利：一方面和巴拿马这个控制着全世界5%贸易货运的具有战略意义的国家建立了外交关系；另一方面，削弱了台湾的外部支持。
据路透社6月13日报道称，中国大陆和台湾多年来一直试图挖走对方的盟友，但台北很难与越来越强大的北京竞争。
巴拿马是自蔡英文去年上台以来第二个转而承认北京的国家。此前，圣多美和普林西比去年12月作出了类似举动。巴拿马此举令正式承认台湾的国家减少到20个。
据台湾“中央社”6月13日报道，而巴拿马是台湾最重要“邦交国”之一，双方“建交”历史达107年，关系可追溯至清朝。
报道称，巴拿马闪电“断交”，台湾当局外事主管部门坦言相当意外，且巴拿马做法“粗糙而无礼”，仅在召开记者会宣布前40分钟通知台湾当局外事主管部门。
中国国民党主席洪秀柱说，巴拿马与大陆建交，证明台湾当前外事陷入严重困境，台湾应深入反省检讨。中国国民党文传会副主委洪孟楷表示，这是蔡英文上任后第二个与台湾“断交”的国家，意味蔡英文在外事策略上彻底失败，台湾将走向孤立。台立法机构国民党党团书记长王育敏说，被“断交”是非常重大的警讯，最担心接下来的骨牌效应。
台湾当局前副领导人吕秀莲表示，台湾“邦交国”只剩20国，有国际影响力的国家都跟台湾说再见，国际上如何走新的一条路，非常值得大家思考。
部分台湾网友则哀嚎台湾失去重要指标性“邦交国”，认为这个“断交”最“有感”，更担心雪崩“断交”接踵而来。有网友担心，中国大陆影响力日增，台湾影响力日减。还有网友指出，虽然现在是“国际边缘人”，至少把你当人看，以后可能连个人都不是。也有网友担心其他中美洲“邦交国”会不会跟巴拿马一起跑了。
报道称，台湾中山大学副教授陈至洁表示，台湾的外事根基已被掏空，大陆崛起与经济实力的影响，让人不敢轻忽。高雄大学教授廖义铭表示，在（台湾）诸多“邦交国”中，除梵蒂冈外，多有“金钱外事”的关系，以目前台湾的经济能力已难再有“金援”。
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