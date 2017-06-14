五个知识点助你了解“一带一路”

美国《一周》杂志网站6月10日刊文称，中国正投入巨资在其他国家修建铁路、港口和电信网络。以下是你需要了解的知识：
计划内容是什么？
中国想把21世纪打造成中国世纪，其“一带一路”倡议是关键。这是一项跨越数十个国家、规模极大的开发计划，是自罗马帝国时期以来最雄心勃勃的全球工程。陆上的“一带”部分包括公路、铁路和所有辅助基础设施，包括电力和互联网，涵盖了从中国西部经中亚前往中东和欧洲的多条陆路通道。海上的“一路”部分包括新的港口以及从中国南方跨越印度洋前往非洲和跨越地中海前往欧洲的海上通道。五角大楼前情报分析师丹·加勒特说，中国“正试图提供美国、西方和自由主义以外的意识形态和道德选择”。
它是如何形成的？
2013年，中国领导人宣布“实现中华民族伟大复兴的中国梦”的时机到了。中国的宏伟构想是重建昔日使中国成为全球贸易强国的古老丝绸之路，用双赢的经济关系把全世界维系在一起。
为何选择这个时机？
中国表示想帮助世界其他国家重现它创造的经济奇迹。在过去的35年里，中国把赤贫人口比例从88%减少到了不足4%。为了保持增长并且提供就业岗位，中国必须开拓外国市场。中国企业将从两方面受益：它们将获得大多数基础设施建设合同，新的贸易通路将会降低它们的出口难度。
迄今已经实现了哪些成果？
在东非，北京即将完成吉布提的一个耗资5.9亿美元的港口项目，那里是亚丁湾与红海相接的地方。中国-巴基斯坦经济走廊沿线的许多项目已经开工，其中包括靠近海湾地区的瓜德尔港。国有的中国交建旗下的公司已经在“一带一路”沿线国家修建了95个深水码头、10座机场、152座桥梁和2080公里的铁路。印度尼西亚的高速铁路正在建设当中，将于2019年投入使用。在过去的10年里，中国的建筑企业还活跃在非洲和南美各地，在厄瓜多尔修建发电厂，在委内瑞拉修建住房，在埃塞俄比亚修建玻璃和水泥厂。
这些国家会受益吗？
是的，但也要付出代价。在这些工程的竞标当中，中国国有企业比当地企业的优势大得多。主要忧虑是战略忧虑。东道国政府其实是在把非常敏感的基础设施（比如电信和港口）的控制权拱手让给中国。经济支配地位也可以用于推动军事目标。
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