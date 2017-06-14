第三次中东战争影响依然存在

日本《读卖新闻》于6月11日刊发美国外交学会会长理查德·哈斯题为《第三次中东战争结束50周年》的文章称，第三次中东战争，也称“六日战争”，已经结束50年。以色列与巴勒斯坦之间不和的状态，现在已经成为不健全的世界现状的一部分。许多人接受这一点，并开始认为这将持续下去。
今年距1967年6月爆发的第三次中东战争已有50年，当时以色列与埃及、约旦、叙利亚开战并取得胜利。这场战争在充满争端、恐怖活动的中东地区现代史中，也是值得大书特书的。它带来的影响在半个世纪以后的今天依然存在。
通过持续仅仅6天的战争，以色列控制了西奈半岛、戈兰高地、约旦河西岸以及耶路撒冷整个地区。新的以色列疆域是战前的3倍。对这场战争来说的休息，就是开战第7天签署的停战协定。
一边倒的战斗及其结果终结了阿拉伯世界希望可以驱除以色列的想法或者说梦想。借助1967年的胜利，以色列长久地存在下来。其后，阿拉伯世界的大多数领导人不得不把战略目标从消灭以色列调整为使边境线恢复到1967年战争之前的状态。
但是，六日战争却并没有带来和平，哪怕是局部的和平。这场战争带来了重大的教训，即决定性的军事成果不一定带来决定性的政治成果或者说一定有助于和平。
不过，1967年的战争的确推动了外交，同年11月联合国安理会通过了242号决议。决议要求以色列从战争中占领的地区撤出，同时也支持以色列在获得承认和保障的国境线内的生存权。这一决议是“创造性暧昧”的典型，不同的人可以对它做出不同的解释。虽然决议的通过很容易，但执行起来一直很困难。
但是，把导致这一现状的责任全部推给242号决议却也有失公允。和平只会在解决争端的时机成熟时才会光顾。也就是说，相互对立的主要势力领导人，在有意愿和能力进行相互妥协时，才有可能建立和平。
虽然如此，1967年的战争还是造成了巨大冲击。巴勒斯坦人获得了主体性和国际性影响力，那是他们在埃及和约旦治下生活时不曾奢望的。但是，巴勒斯坦人在关于是否允许以色列存在、允许之后自己为了立国又要放弃什么以作为代价，并没能达成共识。
以色列在几个问题上却得以形成共识。大多数人支持向埃及归还西奈半岛，历任政府中的几届政府都准备有条件地向叙利亚归还戈兰高地。然而，这些条件还没有得到满足。以色列单方面撤出加沙地区，于1994年与约旦签署了和平条约。
不过，履行共识止步于约旦河西岸。对于部分以色列人来说，这一地区是基于目的的一个手段，是与负责任的巴勒斯坦国之间换取和平的筹码。但是，对于把这片土地视为目的的人们来说，坚持在此定居是理所应当的。
即便如此，1967年以后也不能说外交上全无进展。因为许多以色列人与巴勒斯坦人事实上相互承认彼此的存在，开始认识到有必要通过某种形式的领土分割来建立两个国家。只是，目前双方都还没有做好消除彼此对立点的准备。僵持状态加剧了彼此付出的代价，目前仍然如此。除了经济上的损失之外，巴勒斯坦目前还未能建国，自己的生活还不能由自己来决定。以色列面对遥遥无期的占领和犹太阿拉伯人口构成变化的现实，其建设民主、安全、繁荣的永久犹太人国家的目标正受到威胁。
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