日企对华投资意愿触底反弹 对“一带一路”兴趣浓

境外媒体称，中国日本商会21日公布的白皮书指出，日本对华投资下滑的状况持续几年之后即将回暖，因为两国关系变好促进了商业信心。
据香港《南华早报》6月22日报道，根据这份白皮书，去年年底在接受调查的8852家日本企业中，大约40.1%愿意在中国扩张业务，7.1%希望缩小业务或退出。而2015年38.1%的企业希望扩张，10.6%希望缩小业务或退出。
报道称，这是近些年来希望扩张业务的日本企业所占比例首次增长，尽管增长很微弱；这也是2011年以来希望退出的企业占比首次下降。
日本贸易振兴机构北京代表处首席代表田端祥久说：“我们目前总结认为，日本企业从现在起将更积极进行对华投资。”田端指出，从年度调查中搜集的商业态度数据与下一年度实际投资额之间存在很强的关联。
报道称，在2015年的研究中，日本企业对华投资意愿达到了最低水平。去年日本对华投资额也是2012年巅峰值的一半。2012年日本投资者对中国投资了74亿美元。田端说，政治因素也起了部分作用。日本政府宣布要将有争议的钓鱼岛“国有化”之后，两国关系于2012年恶化。
报道称，中国商业环境改变，包括劳动力开支上涨可能也起了一定作用。中国日本商会会长上田明裕说，伴随着这些改变，日本的投资发生了质的变化。上田说：“日本投资者通常主要把中国作为出口产品制造基地。但是中国作为消费市场的吸引力也越来越大。”
纺织纤维和金属行业等出口导向型企业最不愿意在中国投资。但是电信、软件、批发和食品等企业中，半数以上希望增加在中国的份额。
白皮书还敦促推进中日韩三国之间的自贸协定，在进行了多轮谈判之后，这个自贸协定陷入了停顿，部分是因为这几个东亚邻国之间关系紧张。
另据共同社6月21日报道，由进军中国市场的日本企业组成的中国日本商会21日宣布，设立“‘一带一路’联络协调会”以共享中国“一带一路”构想的相关信息。协调会将着眼于日企参与相关项目，从事与中国有关部门交换意见和向日企提供信息的工作。
关于“一带一路”，日本首相安倍晋三6月上旬表明将在一定条件下提供合作。中国日本商会会长上田明裕21日在记者会上肯定称，“中日关系的改善对企业活动也有很大助益”。
报道称，中国日本商会会员企业对“一带一路”的兴趣也日渐浓厚，今后还计划举办演讲会和研讨会。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost