李玮玲李显扬社交媒体发文指责李显龙 李显龙否认

新加坡新传媒新闻8频道报道，新加坡总理李显龙的妹妹李玮玲和弟弟李显扬通过社交网站Facebook发表长达6页的联合声明，表示已经对李显龙的作风和领导失去信心。
李玮玲和李显扬在声明中说，李显龙和妻子何晶有意栽培儿子李鸿毅进入政坛。
李显扬姐弟说，自从他们的父亲，已故开国总理李光耀前年3月23日逝世后，李显龙利用对新加坡政府的影响力来追逐个人私愿。
他们也指李显龙利用国家机构对付他们和李显扬的妻子，这令他们感到担忧。在这样的情况之下，李显扬已经决定离开新加坡。
姐弟两人也说，李光耀的遗愿是要拆除位于欧思礼路的故居，但李显龙和妻子多方阻扰，因为他们想要通过保留故居来巩固李显龙的政治资本。
李显龙今早就此作出回应，并驳斥李玮玲和李显扬对他和妻子何晶所做的指责。
他说，他与何晶否认弟妹所作的指责，也表示他期望儿子李鸿毅进入政坛的说法是荒谬的。
李显龙说，兄弟姐妹之间难免会有不同意见，但不应该公开谈论这些分歧。
他说，自从他父亲于2015年3月离世后，出于对父母的尊重，并且身为长子，他尽力设法私下同弟妹商议，以便解决家中的问题。
他在声明中表示，弟妹的声明对父亲的声誉造成了伤害。
李显龙承诺他将继续遵循父母的教诲，尽一切所能做好工作。他也将继续诚实并尽全力地为新加坡人民服务，特别是捍卫新加坡任人唯贤的治国原则。
李显龙说，弟妹也知道的，他目前同家人在海外度假。他将于这个周末回国后，进一步处理这件事。
李显龙手足发公开信 对哥哥失去信心
（中央社新加坡14日综合外电报导）新加坡总理李显龙的弟弟与妹妹今天表示，他们对身为国家领导人的哥哥失去信心，并忧心他会以“国家机器来对付我们”。
路透社报导，李显龙的妹妹李玮玲和弟弟李显扬于新加坡当地时间今天凌晨2时发表一份联合新闻稿并附有一份较长的声明。两人说：“我们担心，这个制度几乎没有制衡来防止政府滥权。”
因此，李显扬与妻子将离开新加坡。他说：“我不想离开，显龙是我离开的唯一原因。”
李显扬今天一早告诉路透社，他仍留在新加坡，但计划在“可预见的未来”离开。李显扬经商，目前是新加坡民航局（Civil Aviation Authority of Singapore）主席。
不过李显扬与李玮玲并未拿出新加坡政府对他们不利的特定事证。路透社也暂无法独立确认相关指控。
李显龙在一份声明里否认弟妹二人的指控，表示对弟妹二人选择公开家庭私事感到非常失望。
李家的争议核心，是关于他们父亲李光耀故居未来的处理方式。李光耀2015年过世，据李玮玲及李显扬的说法，父亲生前希望住过大半辈子的故居能拆除，而非做为纪念馆，并指控哥哥李显龙夫妇违背父亲的遗愿。
李光耀故居争议 李显龙否认弟妹指控
（中央社记者黄自强新加坡14日专电）新加坡建国总理李光耀故居争议，他的女儿李玮玲和儿子李显扬今天透过脸书发表联合声明，杠上身为兄长的总理李显龙，不过，李显龙也透过脸书发文否认有关的指控。
李显龙说，兄弟姐妹之间的分歧应仅限于家中，自从父亲李光耀于2015年3月过世，他身为长子，基于对父母的尊重，会尽力调处和家人之间的纷争。
他认为，自己弟弟和妹妹的公开信，伤害了父亲留下来的精神资产。他仍将继续忠诚的为新加坡服务，坚持唯才是用。
李显龙也在脸书中否认关于要扶持儿子进入政坛的指责。
李显龙从10日至17日休假。目前在国外度假的他在脸书中说，将待返回新加坡后再考虑处理后续事宜。
新加坡联合早报指出，李玮玲和李显扬是李光耀的遗嘱执行人。这两人今天凌晨在脸书中以“李光耀的价值观哪去了？”（What Has Happened to Lee Kuan Yew's Values？）发表联合声明，对李显龙失去信心，同时对新加坡的未来感到忧心。
声明中同时指责，李显龙利用总理一职，设法保留李光耀生前故居，这种做法违反李光耀的遗愿。
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