波音将研制无人驾驶客机 最早将于明年开始测试

飞机制造商波音公司已经开始研究如何制造无人驾驶客机——最早将于明年开始测试。
据英国《太阳报》网站6月12日报道，这一惊人的事态发展意味着计算机将全权掌控飞机，负责作出生死攸关的决定。
此项研制计划也标志着无人驾驶技术进入下一个惊人的发展阶段。大多数大型汽车制造商以及优步、特斯拉等年轻企业已经接近于推出自动驾驶车型。
波音公司负责未来技术的副总裁迈克·辛尼特向《西雅图时报》记者承认，这一研制计划必须达到安全标准。
他说：“从要求飞行员熟练地操控飞机到由一套系统自动操控飞机，这有一个过渡——如果我们能够达到同样的安全水准的话。我们还没有聪明到为这一切预先编制好程序的地步。这种飞机必须能够作出一整套同样的决定。”
不过，辛尼特称无人驾驶飞机所需的基本技术已经成熟。
例如，飞行员在长途飞行期间会把客机调到巡航模式。又如，飞行员可以让飞机自动降落。
但像“哈得孙河奇迹”那样的事故对无人驾驶技术能否胜任这一工作提出了疑问。
2009年1月，全美航空公司一架客机从纽约市起飞几分钟后撞上鸟群，发动机全部熄火。
英雄飞行员切斯利·萨伦伯格认定，他唯一的选择是迫降在哈得孙河上。
在失去动力后的4分钟之内，他引导飞机迫降在水面上。机上所有人员安全撤离，无一人丧生。
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