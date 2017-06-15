耳朵痒了，很多人会习惯性地用棉棒、挖耳勺等掏一掏，觉得很舒服。可日本大学医学部耳鼻喉科的专家们却发出警告称，掏耳朵是个危险活儿，频繁掏、工具使用不对或力度掌握不好，极易损伤鼓膜。专家们表示，科学掏耳其实很需要技巧。
耳屎（医学上叫“耵聍”）是外耳道软骨部皮肤的分泌物，具有保护外耳道皮肤和黏附外物的作用，会随着人们的咀嚼、说话或打哈欠等动作而自行脱落一部分。耳屎中含有免疫球蛋白A，能抑制耳道细菌滋生。若一点耳垢都没有，反而容易引发感染，诱发外耳道湿疹或外耳道炎。除了防止细菌滋生，耳屎还能起到屏障作用，抵御小虫子进入耳道，防止造成意外的鼓膜损伤。
相反，过度掏耳朵会戳伤鼓膜，或把耳垢推入耳道深处造成“耳垢栓塞”，引发听力障碍。还会因过度刺激皮脂腺，导致油脂分泌量过多，使耳垢越掏越多。
因此，掏耳朵千万不可太频繁，每个月1次即可，最多不要超过两周1次。工具最好选用棉棒，不要用金属或塑料制成的挖耳勺，其质地较硬，外耳道皮肤又相对娇嫩，皮下组织少，容易被划破而引发溃烂、感染。具体方法是：轻轻地将棉棒头拽蓬松，以防缠绕过紧的棉棒划伤耳道，然后耳朵朝下，用其沿外耳道画圈转动，力道要轻柔，深度不要超过1厘米。
另外，指甲缝易藏匿细菌，平时最好也不要用手指掏耳朵。
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