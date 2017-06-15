法新社6月12日发表题为《分析人士说马克龙的迅速崛起掩盖了政治热情的不足》的文章称，分析人士告诫说，法国总统埃马纽埃尔·马克龙令人瞠目的掌权过程掩盖了一种热情的缺失，而大量的新当选议员将面临证明自身政治魄力的压力。
文章称，马克龙也不得不设法减轻人们目前的担忧：他秉持中间主义的政党“共和国前进”运动在议会中获得的压倒性多数将阻塞有益的民主辩论。
以下是马克龙及其政府和议员所面临的三个挑战。
马克龙获得的支持是否稳固？
分析民意调查的专家加埃勒·斯利曼告诉法新社记者：“这是一次温和的、不完整的胜利，因为他没有获得大多数法国人的支持。”
供职于奥多克萨调查公司的斯利曼说，这次选举中的低投票率在一定程度上源于人们对选举的厌倦，同时也因为“一些人可能并不赞同马克龙，但又不想挡他的路”。
政治学家热罗姆·圣玛丽指出，考虑到11日的议会选举第一轮投票中49%的投票率，再加上没有注册的合格选民以及投了空白票和无效票的人，真正为“共和国前进”运动投票的选民只有三分之一。
圣玛丽说：“这种弃权反映了部分法国选民，尤其是工薪阶层，对政治的不满。”
就职于沃克斯调查公司的圣玛丽说，这次创纪录的低投票率——60年来最低的——“反映了新政府相当薄弱的社会和政治基础”。
马克龙团队自身也意识到了这一不足，发言人克里斯托夫·卡斯塔内称，低投票率是“此次选举的一个失败”，并强调需要主动联系那些不愿参加投票的人。
反对派将处于何种状态？
巴黎政治学院政治研究中心主任马夏尔·富科说：“这次选举中的一个新现象就是反对派力量土崩瓦解。”
富科告诉法国电台的记者：“我们不知道谁真正代表反对派，这是埃马纽埃尔·马克龙的一场赌博，而他赢了，他把自己的政治阵营尽可能地向左和向右扩展。”
圣玛丽补充说，他认为反对派“在政治上和社会上都士气消沉”。
圣玛丽指出，尽管马克龙在总统选举的第一轮投票中只赢得了四分之一的选票，但这位39岁的前投资银行家“如今没有可靠的反对派”。
圣玛丽说，剩下的是由“不可调和的部分”组成的反对派——激进左翼、极右翼以及传统的左翼和右翼。
满是政坛新人的议会将带来怎样的局面？
富科告诫说，“共和国前进”运动的许多议员都是首次当选，“未来将出现一条学习曲线，一个探索期，这可能会给选民带来幻灭感”。
此外，他告诉法国电台的记者：“这些新议员会想要把事情做好，想要成功推行在我看来尚不明确的政治方针。我们并不真正清楚他们的目标是什么。我们看到了一些经济上的细节，但就社会福利而言还相当模糊。”
此外，斯利曼说，这些新议员的政治生命要感谢马克龙，他仅仅在一年前才成立这个党。他说：“从来没有这么多议员对他们的领导人这样感恩。他们的一切都拜他所赐。”斯利曼说，马克龙面临的一个风险就是认为“仅仅因为身边的所有人都支持他，所以所有法国人都支持他”。
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