不确定性成西方政治常态 选举结果只能靠猜

美国《纽约时报》网站6月10日发表马克斯·费希尔 阿曼达·陶布题为《不确定，而非民粹主义，是西方政治的新常态》的文章称，民粹主义已从根本上改变了西方政治的规则，误判和意外已经成为一种常态。
文章称，许多政界人士都曾经冒险假设，他们理解强烈影响西方政治的民粹主义，结果沦为输家。英国首相特蕾莎·梅已经加入了他们的行列。
过去一年发生的事件似乎证明，民粹主义时期的最新政治理论是不正确的，周四的大选似乎又再次证明了这一点。对这种令人费解的情况该作何解释？
文章称，所有人都知道，民粹主义已从根本上改变了西方政治的规则。但没有人推断新规则是什么。
结果，政界人士和观察家只能带着猜测进入每个选举。误判和意外已经成为一种常态。
这种情况在英国最明显。目前在英国，政治沿着“脱欧”问题展开。支持和不支持英国“脱欧”的人几乎各占50%，因此，甚至很小的误判都可能影响选举并产生全球性后果。但这种现象正向各西方民主国家扩展。
文章称，选民不会等着学者们理解他们不断改变的行为，政界人士也不能等待。随着领导人试图应对他们无法完全理解的力量，不确定性和波动性会成为系统的一部分。
政治预期与现实冲突
文章称，过去一年中发生的选举似乎表示，支持英国“脱欧”和通过削弱各种人权法规来承诺打击恐怖主义会给特蕾莎·梅的保守党带来胜利。
然而，选民不仅给了她一场失败，而且转而支持由左翼民粹主义者杰里米·科尔宾领导的中左派工党。这再一次打击了今天对民粹主义运动的理解。
她不是第一个错误地自认为理解民粹主义的政界人士。她的前任戴维·卡梅伦去年举行了“脱欧”公投。卡梅伦认为，此举会拉拢本土主义者，而人们当时认为，本土主义者影响不大，难成气候。
在美国，共和党领导人低估了反对现有秩序的浪潮。在2016年的大选中，这股浪潮将特朗普推上了总统宝座。
今年在荷兰，中右翼首相马克·吕特试图通过吸纳民粹主义对移民的某些强硬态度来遏制民粹主义，但他的党派依然在议会失去了五分之一的席位。
有些意外情况则支持了现有秩序，这凸显，唯一确定的东西就是不确定性。
在荷兰大选中，极右翼领导人海尔特·维尔德斯远未能达到预期。这说明，甚至民粹主义者都难以驾驭民粹主义。
在法国，由于极右翼候选人玛丽娜·勒庞在总统大选中赢得的选票比她的党派过去任何时候赢得的选票都多，很多人曾预计，她的党派会在即将到来的议会选举中占据优势。但民调显示，它将走向惨败。
相反，法国选民似乎正纷纷支持埃马纽埃尔·马克龙的党派。民粹主义时期，没有哪个已知的政治模式能预见到这种情况。
在德国，选民支持方面的最大转变是从总理安格拉·默克尔领导的中右党派转向传统的中左派。
几乎在每个事件中，预期与现实都是冲突的，而且往往以全新的方式发生冲突。
这很重要，其重要性超越了选举。领导人们现在必须管理的社会受到各种人们不太理解的力量的影响。
虽然学者们在理解民粹主义方面已经取得进展，但他们远没有提出一种能全面解释或预测一次选举的理论。
选民开始抛弃主流党派
文章称，世界上没有多少系统比一个人两耳之间的系统更复杂，当他或她选择如何投票时尤其如此。这既是一种政治行为，也是一种社会行为，由一系列因素控制。这些因素广为人知，但却以极其复杂的方式相互作用。
情况看起来并不总是这样。如果年复一年，各种问题和候选人都符合一种模型，投票就倾向于遵从可预测的模式。但民粹主义已经引入了一系列新的因素，迫使所有从事政治工作或研究政治的人抛弃一些长期使用的模式。
举例来说，反对现有秩序的情绪正在扰乱各个党派和它们的议事日程。
英国的两个主要党派每个都从其内部反对现有秩序。梅通过支持“脱欧”来反对，而科尔宾通过拒斥工党几十年的中间路线来反对。
反对现有秩序的选民是否在本次大选或其他选举中倾向于选择最反对现有秩序的政治纲领，最不在体制内的领导人，还是任何当权者的对立面，这尚不清楚。
另一个因素是，各党派正走向衰落，两极分化却在加强。选民越来越多地投票反对他们不喜欢的党派或个人，而不是投票支持他们喜欢的党派或个人。
有时，这导致人们纷纷抛弃主流党派。
其他时候，两极分化导致选民支持一个主流党派，因为这是反对另一党派的最好途径。在英国，工党和保守党已经变得比过去多年来更占优势。
这些改变因为人口联盟中的结构性转变而恶化。工人阶级白人正从支持左翼党派转向支持右翼党派，这是由对经济和人口变化的对抗性反应驱动的。选民正变得更可能根据年龄和受教育程度而发生分裂。这类变化正迫使各个党派彻底改变他们的政治纲领和战略。
但学者们只是刚要开始理解这些新的联盟。
文章称，上面仅是正在改变政治的诸多因素中的一部分。它们中任何一个都要花费数年才能全面理解，但结合在一起，它们已经让最资深的专业人士预测政治的能力受挫。
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