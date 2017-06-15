全球科技进入中美两强时代：在8大领域平分秋色

科研论文是技术创新的源泉，日本文部科学省下属的科学技术振兴机构实施的调查显示，在计算机科学与数学、化学等4个领域，中国的论文数量位居全球首位，在主要8大领域中与美国平分秋色，进入了“中美两强”时代，扩充研究经费和人才招揽政策等发挥了功效。
据《日本经济新闻》网站6月13日报道，该机构此次以被其他论文引用次数为指标对其影响力进行了调查，根据被引用次数排名前10%的论文来评价美国、英国、德国、法国、中国和日本等国的研究人员水平。中国在计算机科学与数学、化学、材料科学、工学4个领域排在首位，美国在物理学、环境与地球科学、基础生命科学、临床医学4个领域排在第一。
报道称，中国进步神速的象征是计算机科学领域。在这个领域，中国被引用次数排名前10%的论文所占的比例2000年时为3%，但2015年达到了21%。中国超级计算机的性能也从2013年起保持世界第一，2016年还独揽前两位。
此外，在美国擅长的物理领域，中国也正在加速追赶。中国投入了60亿美元以上建设全球最大的加速器，在最前端的粒子物理学领域，中国也有可能成为世界的中心。
报道称，带动中国科研飞快发展的是充裕的资金和人才争夺战略。在研究经费方面，2000年前后中国政府科研合计投入5万亿日元（约合人民币3088亿元）左右，但到2014年迅速扩大到了38万亿日元（约合人民币23467亿元）。相当于日本的2倍，紧追美国的46万亿日元。除了积极呼吁在发达国家求学的中国研究人员回国之外，中国还通过留学和派遣等来构筑海外的研究人脉和丰富的渠道。
日本的科学技术振兴机构的研究员伊藤裕子指出，“中国在多个领域超过美国实属意料之外”，美国总统特朗普日前提出大幅削减科技预算的方针，中国的存在感估计会日渐增强。
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