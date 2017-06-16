中国超过美国成为世界最大可再生能源国

英国石油公司数据称，世界能源消费大国中国正在旗帜鲜明地向可再生能源转型。
日本《富士产经商报》6月15日报道，英国石油公司本月发布的最新全球能源统计数据显示，2016年中国煤炭消费量处于过去6年来最低，可再生能源的产量超过美国跃居世界第一位。中国温室气体排放量也在下降。
瑞银集团分析师乔瓦尼·斯陶诺沃指出：“中国对能源市场发挥着很大影响。从煤炭消费向绿色能源转型是一个目标。”
中国人口约占世界总人口的五分之一，中等收入人群正在增长。这一方面带来比以往更多的能源消费，另一方面带来了消费方式的转变。
多个曾经的全球空气污染最严重城市强化了治理措施，煤炭使用受到抑制。资金也流入有害物质排放更低的绿色能源。另外，中国还在转向能源消耗比重工业少的服务产业。
据英国石油公司统计，2016年中国煤炭消费量比前一年减少1.6%（之前11年平均每年增长3.7%），但中国煤炭消费量大约占全世界的一半。由于中国政府改变方针，煤炭产量也从2005至2015年间年均增长3.9%，转变为2016年的下降7.9%。
去年全球可再生能源有40%的增幅来自中国。中国已经超过美国，成为风力发电、水力发电等绿色能源领域最大的生产者。
另一方面，中国经济增速放缓也影响到全球二氧化碳排放。全球排放量在2013年之前的10年间，平均每年增长2.5%，但据英国石油公司统计，2016年之前的3年间，排放量增幅要么持平，要么为零。
英国石油公司首席经济学家斯潘塞·戴尔称，中国二氧化碳排放量在10年间增长约75%以后，在最近两年转而下降。
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