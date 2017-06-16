李光耀子女继续隔空争吵

【新加坡《海峡时报》网站6月15日报道】李玮玲周四说，如果与哥哥李显龙的纷争只是围绕父亲故居的“家事”她和弟弟就不会发表公开声明。
李玮玲在脸书上说，昨天发表的长达6页的声明的主要信息不是担心李显龙对他们二人做什么。她说，李显龙在欧思礼路38号李光耀故居问题上如何对弟妹“滥用公权”就会如何对待普通市民。二人在声明中说，他们已经对李显龙失去信心，并担心会有国家机构对他们不利。
李玮玲说:“我们的公开信经过了律师的认真审査，显然并不仅代表我个人的声音。”
她还重申，欧思路故居的命运是由她的父母决定的。她说:“父亲多次告泝我们,作为家庭财产，如果房子出售，不必向慈善机构捐款。”
在昨天的声明中，李显龙的弟妹称，李光耀2015年去世后，其故居由李显龙继承。李显龙后來将这座房屋售于李显扬。李玮玲称，李显龙给李显扬开出的条件是，必须将市价一半的款项捐做慈善。
李玮玲周四早些时候还在脸书上回应了内阁秘书陈基荣的一份声明。她说，没有李显龙的“同意和批准”是“不可能”成立内阁委员会讨论故居处置方式的。
【新加坡《海峡时报》网站6月15日报道】总理李显龙昨天否认其弟弟与妹妹关于他在儿子李鸿毅身上抱有政治野心的指控。他在声明中说:“我对他们作出的不幸指控感到难过。我和何晶否认这些指控，特别是关于我在我儿子身上有政治野心的荒谬指责。”
他的弟妹曾公开批评他与妻子何晶把李光耀的遗产用于自己的政治目的，包括扶持儿子李鸿毅的政治野心。
李显龙共有4个子女，前妻生有一儿一女，儿子李鸿毅和李浩毅是现任妻子何晶所生。李显龙与何晶1985年结婚，他在接受采访时曾说，他的子女都无意进入政坛。30岁的李鸿毅目前在新加坡政府科技局担任公职。
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