整容和金融：中国科技巨头寻找下一个大机会

为了在全球第一大互联网市场寻找新的增长点，中国三大科技巨头向数十个前沿领域投入了数十亿美元，以寻找下一个大机会。中国的生活方式领域成为最新战场，企业纷纷投资于提供美食、整容、育儿和共享单车等各种服务的应用软件。电商巨头阿里巴巴集团、社交媒体巨头腾讯控股有限公司和搜索引擎提供商百度公司都认定，将商家与消费者对接的一站式移动商城代表了下一波消费潮流。
眼下，这三家公司正在抢占中国消费者生活方式市场中尚未开发的部分，比如通过互联网预约现实生活中的服务。据美囯桑福德-伯恩斯坦公司预测，到2020年，中国由互联网驱动的生活方式服务产业规模将从2015年的近5万亿元人民币增至7.8万亿元人民币，令美国同类产业规模相形见绌。阿里巴巴旗下的“ 口碑”平台是这一领域的新来者。
今年2月，“口碑”称它获得了投资者11亿美元的融资，使公司估值达到80亿美元。几周之后，腾讯支持的美团点评称已融资15亿元人民币，将设立风投基金，致力于推动餐饮和休闲企业的发展。中囯的此类手机应用软件比其他地区的同类产品走得更远。用户不仅可以用这些软件订餐和预约美发服务，还可以预订一日游、度假服务和学习班，也能用来叫车。
竞争带来的另一个好处是丰富的大数据资源，企业可以利用大数据在一个用户数量增长放缓的市场中解锁更多资金。此类服务带来的数据使企业得以向消费者投放量身定制的广告，帮助它们在网络广告这块蛋糕中分得更大的一块。三巨头均表示，数据分析将助自己提升市场份额。
百度称正加大力度利用虚似现实酒店体验等人工智能技术来扶持其平台上的商家。百度还能利用其定位和搜索数据就商家开设实体店的最佳位置提供建议。“口碑”的手机应用软件则利用了蚂蚁金服的客户数据库。“ 口碑”首席执行官范驰说:“餐馆对自己的顾客知之甚少，它们不知道顾客是否住在附近，是学生还是白领，如何网购。我们向它们提供信息数据库，让它们对此有所了解。”（华尔街日报）
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