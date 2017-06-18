美司令访菲重申美菲联盟

【美国外交学者网站6月14日报道】美国太平洋舰队司令斯科特•斯威夫特本周访问了菲律宾，并会边了重要政府官员，美国大使馆14日说。他这次访问重申了美菲联盟的重要性，尽管两国关系在菲律宾总统杜特尔特上台后遭遇了挫折。
美国和菲律宾有着长期合作的历史，但双边合作环境在杜特尔特去年6月上台后出现了恶化。杜特尔特表示要追求更为独立的外交政策，从与传统盟友美国的结盟关系更多地转向中国和俄罗斯等大国。
杜特尔特曾公开批评美国在菲律宾的军事任务，并将一些美菲安全合作降级。然而最近菲律宾军方在棉兰老岛马拉维对伊斯兰武装分子的战斗还是凸显出了美国对菲律宾帮助的重要性。
美菲防务关系的前景实际上比杜特尔特个人感觉的要好。这在一定程度上是因为，他的说法掩盖了美国和菲律宾军方以及公众之间的由来已久的联系，还有两国在面临共同挑战时利益的汇合，这些挑战不仅包括南海问题，还有恐怖主义、海盗问题，甚至还有禁毒问题，这是杜特尔特的主要关注点之一。
特朗普去年11月当选美国总统也提供了一个机会来重启奥巴马任期最后几个月时双方的动荡关系。特朗普邀请杜特尔特访问白宫，并表示将参加在马尼拉举行的东盟峰会，两位领导人也将有机会在那里会面。作为联盟仍在运行的表现，斯威夫特在6月11日到14日访问了菲律宾。在访问期间，斯威夫特会见了包括菲律宾外长阿兰•卡亚塔诺、国防部长德尔芬•洛伦扎纳、陆军司令爱德华多•阿诺和海军舰队司令罗纳尔德•梅尔卡多在内的菲律宾官员。
美国驻菲律宾大使馆的一份新闻稿说，斯威夫特“强调了美国太平洋队在应对共同关切的地区安全问题上的承诺，其中包括反恐和海盗，同时还突出了两国之间牢固的防务关系”。大使馆还说，华盛顿方面将一如既往地支持菲律宾加强国防时努力，并将帮助其提高应对自然灾害、恐怖主义、海盗和其他跨国犯罪的能力。
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