新式癌症免疫疗法显奇效 使患者拥有更强大T细胞

免疫疗法是癌症治疗领域中的最热门趋势，而下一个待开发领域就是制造“有生命的药物”——它们将在人体内逐渐成长为一支对肿瘤展开猎杀的军队。
据美联社美国西雅图6月12日报道，肯·舍夫韦兰的身体饱受癌症折磨，一次次的治疗都无济于事，直到医生们冒险采取一种极端做法：他们取出他的一些免疫细胞，把它们制作成癌细胞杀手并释放到他的血液中。
一个月之后，弗雷德·哈钦森癌症研究中心的医生们在舍夫韦兰的体内找不到淋巴瘤的任何迹象了。舍夫韦兰张大嘴笑道：“今天我发现病情彻底好转了——这是多么美妙啊！”
这项实验性疗法标志着癌症治疗的一种全新方式——如果科学家能够让它安全地发挥作用的话。早期研究正在激起人们的希望，这就是通过一次性注射经过超强化处理的免疫细胞来帮助大量顽固性白血病或淋巴癌患者。
弗雷德·哈钦森癌症研究中心负责细胞免疫疗法的医疗总监戴维·马洛尼利用一种被称为CAR-T的细胞为舍夫韦兰进行了治疗。他说：“这证明了人体免疫系统令人难以置信的力量。”
T细胞是免疫系统中的关键战士。但是癌细胞难以被它们发现，而且可能给免疫攻击踩刹车。当前流行的被称为“检查点抑制剂”的免疫疗法药物可在癌细胞附近松开制动器，从而使T细胞可以发动攻击。最新的细胞免疫疗法旨在加大力度，让患者一开始就拥有更强大的T细胞。
针对少数几种血癌的首批CAR-T细胞疗法目前只在大型癌症中心的研究中被使用，它们可能在今年晚些时候进入市场。美国食品和药物管理局正在对宾夕法尼亚大学开发并授权诺华公司推出的一种疗法以及另一种由国家癌症研究所开发并授权风筝制药公司推出的疗法进行评估。
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