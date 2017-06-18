致命大火凸显伦敦贫富分化：遇难者或过百

英国《每日电讯报》网站6月15日报道称，伦敦格伦费尔大楼火灾遇难者人数恐怕要突破百人。首相特雷莎·梅14日说：“我们需要了解到底发生了什么；我们需要对此作出解释；我们需要给这些受害的家庭一个说法，给失去了爱人、朋友和赖以生活的家的人们一个说法。”不过，外界批评她在视察火灾现场时没有与当地居民见面，而是参加了紧急事务部门的一个情况介绍会。她为自己的行为辩解说：“我想从紧急事务部门那里了解相关情况。”
警方承认，遇难者人数可能会达到100人，一些高级警官还表示，这起灾难真正的严重程度或许永远都无法大白天下。
另据瑞士《新苏黎世报》网站6月15日报道称，英国政府让公众对更坏的情况做好准备：消防员无法达到的最上面四层楼的几十名居民仍然处于失踪状态，搜救工作可能持续数天，大楼废墟目前还十分危险。
专家对大楼维修期间安装的外墙镶板提出批评。这些镶板由聚乙烯制成并覆盖了铝。它们和混凝土墙面之间的空隙让空气得以流动，加速了火势。过去一些年里，同样的外墙镶板被安装在了数百栋公寓楼上。
还应该调查的是，该楼尽管去年刚刚完成维修，却为什么没有安装自动灭火装置。另外，租户被灌输的行为规则——在发生火灾时待在家中等待救援——在这起事件中被证明是致命的。今后几天，民众的愤怒无疑还会增加。
美联社6月15日报道称，伦敦市长萨迪克汗15日在前往火灾现场时，遭到愤怒民众的包围。7岁的凯·拉莫斯问：“死了多少孩子？对此你要怎么做？”
失火塔楼位于肯辛顿区北部，是以劳动阶层为主的居民聚居地，紧挨着英国最富裕的一些居民区。有些观察人士质疑格伦费尔大楼的火灾隐患之所以遭到忽视，是因为楼内的居民主要是穷人。
专业人士震惊于此次火势蔓延速度之快，在不到一小时的时间里，整座大楼就陷入火海，让消防人员无法救出被困者。
路透社6月15日发表题为《致命大火凸显伦敦的贫富分化》的报道称，从伦敦西部这栋发生大火的社会保障性质住宅楼出发，走不了多远就是英国最富裕的一些街区，路旁是数百万英镑一套的高级住宅。肯辛顿-切尔西区在英国以及英国以外的地方都很有名，因为许多明星和社会名流、上流人士以及银行家都把家安在了这里。但是这里也有像格伦费尔大楼这样的贫困地带。
今天，在被烧焦的大楼残骸周边的街道上，可以感受到明显的愤怒情绪。人们指责地方当局忽视穷人的安全和福祉，只知道关注与富人利益相关的政策。
住在这片居住区的阿莉娅·加班尼是对格伦费尔大楼最近的翻新工程感到愤怒的众多民众之一。大楼外部加装了新的保护层，据媒体说，这种保护层可能加剧了火势的迅速蔓延。她说：“他们为什么要美化这栋楼，这实在令人气愤，纯粹是因为这座塔楼对于居住在对面高档住宅里的人来说太碍眼了。”
社区利益活动人士皮尔格林·塔克认为这场大火是长期以来对整个社区的忽视所带来的悲剧性后果。她说：“住在这些社会保障房中的人们知道，自己被忽视了。如果政府尽职尽责，这样的事情不会发生。”
工党领袖科尔宾在视察附近一座教堂时对记者说：“无法回避的一点是，肯辛顿区上演了双城记。”他说：“肯辛顿南部地区极其富裕，是全国最富裕的地方。而在相距很近的这场火灾发生的地方，在我看来则是全国最贫困的区域。”
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