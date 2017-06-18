白面包和全麦面包哪个更好？

美国《发现》月刊网站6月6日刊发卡尔·恩格尔金的文章《面包之争：工业白面包还是手工全麦面包？》称，做三明治时更加健康的选择是哪个：工业加工的白面包，还是手工制作的全麦面包？
对于想知道这种热烈争论的问题明确而且非黑即白答案的人，我们要先表示歉意。答案是两个都好，因人而异。
这个结论来自以色列的魏茨曼科学研究所，该研究所近期对比了吃白面包或全麦面包以获得大量卡路里的饮食方式的短期健康影响。在随机化的试验中，科学家要求20名健康的人增加一周的面包摄入量——从每天占卡路里摄入量的10%提升到占25%。一半的参与者食用工业加工的白面包补充面包摄入量，而另一半吃当地面包店准备的全麦面包。
第一周结束后，所有参与者在所谓的清除阶段的两周内完全不吃面包。然后再重复试验，但这次是第一周吃白面包的人改吃全麦面包，吃全麦面包的人改吃白面包。
在每一个试验阶段之前、之中和之后，研究人员检测了参与者的一系列健康指标：清晨血糖水平、炎症和组织损伤的标记、胆固醇水平、肾和肝的各种酶以及维生素和矿物质水平。研究人员还采集了每个人的粪便样本，以评估每个人的微生物情况，也就是每个人肚子里的细菌。
简而言之，每个人的结果都不同。一些人在转变为吃白面包以后新陈代谢反应变得更好，而其他人在吃全麦面包的时候表现更好。研究人员把整组数据放在一起平均以后，结果没有什么用——白面包和全麦面包之间不存在临床上具有显著意义的区别。6日研究人员把该成果发表在《细胞-代谢》月刊上。
但是有个重要的解释：所有参与者都摄入了同样量的碳水化合物，而全麦面包所含的碳水化合物较少，因此表明参与者吃的全麦面包多于白面包。
该研究的作者之一亚伯拉罕·利维说：“我们没有考虑到你会吃多少是建立在你感觉多饱的基础上，所以还需要进一步研究。”
研究人员表示，他们的研究鼓励大家不要听信一些不合理的理论，也不要跟从统一的饮食建议，而是更应该关注每个人的不同之处。2015年，魏茨曼科学研究所的同一个团队要求800个人吃完全相同的东西，每个人代谢食物的方式都不同。换句话说，对一个人来说健康的饮食可能对另一个人来说就不健康。
该研究的作者之一埃兰·埃利纳夫说：“迄今为止，食物的营养价值都是基于最基本的科学计算出来的，不存在适合所有人的单一饮食方式。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost