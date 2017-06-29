巴菲特14岁开始挣钱报税 第一笔纳税款7美元

美媒称，亿万富翁投资者沃伦·巴菲特成为一名世界富豪的道路始于华盛顿特区西北部的一条报纸投递线路——他在1944年非常仔细地记录了这份工作的情况并为这份工作纳税。
据美国石英财经网站6月27日报道，现在身家超过750亿美元的这位伯克希尔-哈撒韦公司总裁向美国公共广播社的“新闻时段”栏目提供了他第一份联邦个人所得税报税单。这份文件让我们看到这位投资界传奇人物是如何早在青少年时期就开始积累财富的。
报税单显示，巴菲特1944年收入592.5美元，为此他缴纳了7美元的税款。他还申报了228美元的利息和分红收入。
如果折算成2017年的数字，他的收入相当于8221.18美元，投资收入为3163.59美元——对14岁的人来说相当不错。
在文件的第二页能看到清晰的打字机字迹，巴菲特还记录了他的消费：花费10美元修理手表，还有35美元的消费被他放在“自行车-杂费”一栏里。
作为一名身家数百亿的富翁，巴菲特现在的报税单要复杂得多，就像他去年10月公布的一样。他当时公布报税单是为了回应当时的共和党总统候选人唐纳德·特朗普的断言——用税损结转的方式，“沃伦·巴菲特得到大量减税”。巴菲特发表新闻稿驳斥了特朗普的说法。
该新闻稿还提到他在1944年第一次纳税的情况：“我自1944年以来每年都缴纳了联邦个人所得税……（尽管起步时我赚得不多，当年只需缴纳7美元。）我有72年的报税单，没有一次使用过税损结转。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost