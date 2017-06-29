报告称中国近7成女性名下有房：个体户公务员比例最高，网友表示扎心了

6月28日晚，一则“中国近7成女性名下有房”新闻引发网友广泛关注，据据微博@新浪财经介绍称，在2017《女性生活蓝皮书》显示，被调查女性中近七成（69.6%）名下有房。
其中，与他人共有住房的占比45.9%，自有住房的占比23.7%；名下无住房的占30.4%。
在被调查女性中，个体或合伙经营者名下有房产的比例最高，为80.3%；其次是公务员，为78.2%；第三是事业单位人员，为75.8%。
对此，网友表示“扎心了”！“又拖了中国广大女性的后腿了……”
该调查也发现，被调查女性名下房产状况呈现出个人和家庭收入、学历、职业差异。
个人收入越高，女性名下有房产的比例也越高。比如月收入10000元及以上的被调查女性名下有房产的比例最高，达到81.5%。
家庭收入越高，女性名下有房产的人数比例也越高。根据家庭收入进行的交叉分析结果显示，家庭月收入2万元及以上的被调查女性名下有房产的比例最高，达到82.9%
学历越高，女性名下有房产的比例也越高。本科学历被调查女性名下有房产的比例为73.1%，硕士及以上学历被调查女性名下有房产的比例为81.7%
个体或合伙经营者、公务员、事业单位女性名下有房比例前三。根据职业进行的交叉分析结果显示，在被调查女性中，个体或合伙经营者名下有房产的比例最高，为80.3%；其次是公务员，为78.2%；第三是事业单位人员，为75.8%。
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