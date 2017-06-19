共和党党鞭喋血案震动美国 枪手系特朗普“死敌”

6月14日，一名据称对特朗普当选总统极度不满的独行枪手，在华盛顿附近的一个练习场上向国会棒球队的共和党成员发起袭击。这名枪手用一支步枪扫射球场并打伤4人，其中包括众议院多数党党鞭史蒂夫·斯卡利斯。
棒球场惊变“杀戮场”
据美国《纽约时报》网站6月14日报道，枪手在与警察交火后死亡。斯卡利斯的两名安保人员在与枪手交火时受伤。议员们描述说，那几分钟混乱而又恐怖，早间的棒球练习变成了一场噩梦。其中一名安保人员受到枪伤，另一人受了其他轻伤。
目击者表示，斯卡利斯当时站在二垒，他的臀部被击中，应声倒地。枪手在三垒队员席附近的铁丝网后面，一枪接一枪地开火。
当地警方在接到求救电话几分钟后赶到现场。联邦调查局表示它将牵头发起调查，把此案作为对联邦官员的袭击来处理。联邦调查局表示，枪手携带了一把手枪和一把步枪。目击者说，他们看见一个白头发、有胡子的男人站在队员席的后面，举着一支长枪。来自密歇根州的共和党众议员迈克·毕晓普说：“那个时候他是在猎杀我们。”
来自南卡罗来纳州的众议员杰夫·邓肯刚好在枪击发生之前离开球场。他表示，他在停车场遇到一名男子（后来被确定为枪手），该男子问他在练球的是民主党人还是共和党人。邓肯回忆说：“我跟他说是共和党人。他说：‘好的，谢谢。’”
报道称，随着事件的严重性逐渐显现，众议院领导人取消了当天的投票，总统特朗普和副总统彭斯也都取消了演讲。
另据美国《国会山》日报网站6月14日报道，6月14日，查克·弗莱施曼（来自田纳西州的共和党众议员）正在三垒附近和特伦特·凯利（来自密西西比州的共和党众议员）说笑，突然听到棒球场外面传来一声巨响。
报道称，正在本垒练习击球的罗德尼·戴维斯（来自伊利诺伊州的共和党众议员）也听到了这声巨响，这个刺耳的声音打破了弗吉尼亚州亚历山德里亚住宅区清晨的宁静。
几秒钟后，又响起一连串枪声——砰砰砰砰，几十位共和党议员、工作人员和其他为参加6月15日的年度国会棒球赛进行训练的人马上知道，这些声响非常危险。
报道称，子弹从铁丝网围栏后面沿着三垒线射过来。一直在打二垒的众议院多数党党鞭斯卡利斯（来自路易斯安那州的共和党众议员）臀部中弹倒地。他拼命爬向场外，留下一道血迹。
然而枪声并没有停止。用参议员兰德·保罗的话说，在接下来的10分钟里，亚历山德里亚的尤金·辛普森体育馆公园棒球场变成了一处“杀戮场”。一垒队员席像是一处掩体，挤满了试图躲避枪手的议员和工作人员，他们身上血迹斑斑，有的人受了伤。明显受到惊吓的弗莱施曼对记者说：“一片混乱，难以置信。”
贴身保护国会共和党三号人物斯卡利斯的国会警察局安保人员开始还击。但他们只有手枪，而枪手用的是大杀伤力步枪。随后，亚历山德里亚警察局的警官赶到，加入枪战。之后不久，枪手中弹，后来在医院不治身亡。
枪手系特朗普“死敌”
据美国有线电视新闻网网站6月15日报道，6月14日开枪击中一名共和党议员和另外4人的嫌疑人被确认叫詹姆斯·霍奇金森，是一名小企业主，他曾公开表示坚定支持伯尼·桑德斯（2016年美国民主党总统竞选人、联邦参议员——本报注）的改革政策，并痛恨保守派和特朗普。
美国有线电视新闻网根据霍奇金森的脸书个人资料、公开档案以及过去3年他写给当地报纸的充满激情的文章得出上述结论。今年3月22日，霍奇金森在脸书上发帖说：“特朗普是个叛徒。特朗普摧毁了我们的民主。是时候消灭特朗普集团了。”
报道称，霍奇金森现年66岁，已婚，生活在伊利诺伊州贝尔维尔。1994年，他创办了自己的企业JTH检测公司，从事家居和空气质量检测业务。他曾在2月发帖说：“共和党人是美国的塔利班。”伊利诺伊州资料显示，1月10日他解散了自己的公司。
霍奇金森在脸书上几乎所有的帖子都与支持自由派政治有关。他强烈支持对富人增税并实行全民医保。
桑德斯6月15日公开承认，霍奇金森去年曾自愿为他的竞选活动服务，但他谴责这起暴行是“卑鄙的”。
霍奇金森加入了几个反共和党的脸书网群组，包括“终结共和党”、“通往地狱之路由共和党人铺就”等。他还曾向桑德斯的竞选活动捐款。
2015年，霍奇金森曾在脸书上评论过他6月14日开枪击中的众议员。他指着一幅有关斯卡利斯的漫画说：“有一名共和党议员应该失业，但他们却让他晋升。”漫画中，斯卡利斯正在对一群3K党种族主义者发表演讲。
另据美国《一周》杂志网站6月14日报道称，美国众议院多数党党鞭斯卡利斯遭枪击，这是一宗罪行，一场悲剧，很可能也是政治驱动的行为。
共和党众议员马克·沃克说，枪手去那儿是要“杀共和党人，能杀多少杀多少”。后来查明，此人支持桑德斯，一直在社交媒体上激烈批评特朗普。此人具有理性的政治动机，而不仅是精神错乱。
据西班牙《国家报》网站6月14日报道，当日一早，弗吉尼亚州美国国会棒球训练场就响起了枪声。附近一位不愿透露姓名的居民表示：“美国已经没了善恶之分，这很成问题。现在气氛很糟糕，民主党人必须从大选结果中走出来。”枪响时他正在院子里打理花草。他说：“我听见枪声，一连串，至少有50枪。我活了62年第一次遇到这种事。”
报道称，正如每次发生枪击案后那样，美国再次出现有关持枪问题的讨论。而附近一家教堂的神父约翰·罗迪认为：“这不是持枪的错。如果一个人想杀死一名政客，即便没有枪，也可以用棒球棒达到目的。真正的问题在于，这个国家有太多的政治愤怒，这种情绪是被左派大力煽动起来的。”附近居民维奥拉·米勒也表示：“很多人对政客心怀怨气。”
朝野同声呼吁团结
据美联社6月15日报道，美国总统特朗普6月15日对枪击一名众议院共和党高层的事件进行了谴责，称这是一起“非常非常残暴的袭击”，他呼吁所有美国人搁置分歧。
特朗普说：“我们也许有分歧，但……我们都认同的一点是，我们有幸身为美国人，我们的孩子应该在一个安全、和平的国家里长大。当我们团结一致时，我们是最强大的。”
另据德国《明镜》周刊网站6月14日报道，美国发生了一起袭击政治人物事件。袭击者在一个体育场用步枪和手枪瞄准了共和党议员。他打出的子弹击中了共和党众议员斯卡利斯。负责治疗的医院在6月14日晚间手术结束后说，斯卡利斯伤势危重。
总统特朗普呼吁国会两党在枪击案后保持团结。他在华盛顿发表简短讲话说：“当我们团结一致时，我们是最强大的。”他之所以这么说，也许因为凶手是民主党的支持者。
凶手在大选预选中显然支持总统竞选人桑德斯。《华盛顿邮报》和美国有线电视新闻网的调查表明，这个独立经营者的公司失去了许可证。他在众多读者来信中抱怨共和党的经济政策。
桑德斯对这一袭击事件表示震惊。他发表声明说，真正的变革只能通过非暴力行动实现，其他一切都与美国的价值观不符。
报道称，美国众议院暂停了原计划6月14日进行的一次投票，但议员们仍坐到一起开会。众议院议长、共和党人保罗·瑞安向议员们发出了充满感情的超党派呼吁：“我们在震惊中团结在一起。我们在恐惧中团结在一起。对我们其中一人的攻击就是对我们所有人的攻击。”
据美国之音电台网站6月15日报道，美国众议院多数党党鞭斯卡利斯6月14日在一个棒球场遭枪手开枪射伤。消息震惊美国国会，民主党众议员埃利奥特·恩格尔表示，暴力不包括在美国的自由价值中，也不是美国处理政治分歧的方式。
他说：“今天早上发生的事情令人害怕，无论如何这种做法是没有正当理由的。我们有言论自由、表达自由，但不能是暴力自由。人们可以有强烈的政治观点，但不能诉诸任何形式的暴力。”
报道称，尽管国会两党在诸多议题上有严重分歧，但面对议员同仁遭枪击受伤的消息，大家都选择站在同一阵线。众议院议长瑞安6月14日中午在国会召开会议，与众议院少数党领袖佩洛西同声呼吁团结，谴责任何形式的暴力。瑞安对全体议员说：“无论我们如何争吵、如何愤怒，我们还是一家人。”在枪击案发生后，佩洛西立刻在第一时间发表声明表示关注，并谴责暴力活动。
尽管比赛前一天发生枪击暴力事件，2017年国会棒球赛仍将于15日晚如期举行。国会棒球赛可追溯到1909年，一直被视为是两党间的体育盛事。比赛属于公益性质，过去几年为慈善团体募集了60万美元。
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