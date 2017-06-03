2017年全球和平指数出炉 冰岛列榜首 叙利亚垫底

据《瑞士商报》网站6月1日报道称，2017年全球和平指数显示，特朗普在争议中当选美国总统对国内团结产生了很大影响，美国的全球排名有所下滑。
由澳大利亚智库经济与和平研究所发布的最新排名显示，瑞士也下滑了两位，降至第九位。
冰岛继续在全球和平指数排名中领先，第十次蝉联最和平国家。新西兰和葡萄牙在它之后分列第二、第三。经历了“史无前例的恐怖主义袭击”的国家数量创下新高，达到23个，其中包括瑞典、法国和土耳其。
美国在全球的这一安全排名中名列第114位（下滑了11位）。“不平等加剧、人们感觉腐败增多以及新闻自由正在消失，这些都促使美国的排名明显变差。”经济与和平研究所创始人史蒂夫·基利利亚说。
从整体上来看，北美排名下滑的幅度是最大的，但它仍是欧洲之后全球第二和平的地区。
但从全世界来看，2017年变得更加和平了。共有93个国家的安全状况有所改善，68个国家的安全形势转差。全球和平指数主要对冲突、恐怖主义以及与邻国关系的影响进行衡量。
据英国广播公司网站6月1日报道称，最新全球和平指数排行榜6月1日出炉，世界整体和平状况略有改善。
与去年相比，世界和平状况改善了0.28%。研究人员认为主要原因是国家机器的暴力活动有所减少，包括酷刑和非法杀害等。
另一个重要原因是美国从阿富汗撤军带来的促进和平的滞后效应，这也体现在今年的排行榜上。
全球和平指数依据联合国以及国际组织的资料，对各国和平程度及生活稳定程度作出排名。
今年的排名显示，欧洲虽然恐怖主义袭击增多，但仍是当今世界最安全的地区。冰岛依旧排名第一，是世界上最和平的国度。其它名列前茅的国家包括新西兰、葡萄牙、奥地利和丹麦。
叙利亚连续第五年在排行榜上垫底。内战爆发前，它排在倒数第65名。和平程度最低的另外四个国家分别是阿富汗、伊拉克、南苏丹和也门。
数据显示，过去十年里60%的国家受到的恐怖主义威胁都显著增大。
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