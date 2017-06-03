『福特』号航母终于交付美海军

美国《国家利益》双月刊网站6月1日发表了戴夫·马宗达的题为《美国海军接收超级航母“杰拉德·福特”号》的报道。
在于5月26日成功完成交船试航后，亨廷顿英戈尔斯公司旗下纽波特纽斯造船公司5月31日将排水量10万吨的庞然大物“杰拉德·福特”号航母（CVN-78）交付海军。“杰拉德·福特”号航母是自“尼米兹”号航母（CVN-68）1975年入役后海军的第一艘新型航母。
海军海洋系统司令部的航母项目执行官布赖恩·安东尼奥少将发布声明称：“祝贺帮助CVN-78抵达这一历史性里程碑的所有人。过去数年中，在数以千计人员参与下，‘福特’号最终得以交付海军——他们设计、建造和测试海军这艘最新、性能最强、最先进的军舰。毫无疑问，没有项目办公室人员、我们的数个工程团队以及那些建造和监督建造这艘不可思议之军舰的人员的努力工作和奉献精神，我们无法取得如此成就。正如海军检验和鉴定局所指出的，正因为有了他们，‘福特’号在交船试航期间的表现才如此出色。”
曾担任“福特”级航母项目负责人、并在交船试航时登船的海军海洋系统司令部司令托马斯·穆尔对这艘新航母的交付表示满意。
穆尔说：“我们的造船伙伴、‘福特’号的乘员以及每个支持他们的人，干得好！”
海军海洋系统司令部称，“福特”号航母将于今年夏季编入舰队，正式开始在海军服役。随后，“福特”号将经历一段“试航”时期，进行数次海试。将通过这些海试给乘员提供较长在航期、学习如何操作舰上的新系统并利用这些系统进行训练。
还有，海军将不得不进行一些在建造期间延期未进行的工作，以及改进在海试期间确认的任何不足。海军将在靠港期间处理这些问题。尽管“福特”号将于今年编入现役，但计划要到2020年后才具备初始作战能力。
“福特”号是第一艘新一代航母——采用了一些全新技术。因此，其建造和编入现役过程历时长于预期。
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