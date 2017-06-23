印度人口2024年超越中国

据联合国预测，印度人口很可能在2024年前后超越中国，比原先的预测晚两年。到2030年，印度人口有望达到15亿。联合国经济与社会事务部在《世界人口展望：2017年修订版》中称，中印两国现有人口14.1亿和13.4亿，仍然是全球人口最多的两个国家，分别占世界人口的19%和18%。
报告认为“大约七年后，即2024年前后，印度人口预计将超越中国《世界人口展望：2017年修订版》是联合国第25次发布世界人口官方预测数据。在2015年发布的第24轮数据中，联合国曾预测说印度人口将在2022年超越中国。6月21日公布的最新报告则认为，到2024年，印中两国人口都将达到14.4亿左右。
2024年以后，印度人口有望继续增长数十年，到2030年达到15亿，到2050年逼近16.6亿。中国人口则会保持稳定，直至本世纪30年代，然后可能开始小幅下降。印度人口可能在本世纪下半叶最终开始减少，到2100年降至15.1亿，但印度届时仍将是世界第一人口大国。报告称，目前世界人口总数为76亿，这一数字到2030年有望达到86亿，2050年达到如亿，2100年达到112亿。
【英国《卫报》网站6月21日报道】根据联合国年度人口调查最新的结果和预测，世界人口到2023年将突破80亿，男性人数多于女性，而且从明年起，60岁以上人口将首次超过10亿人。根据今天发布的联合国预测结果，到2050年，全球增长的人口半数以上来自撒哈拉沙漠以南非洲，这里的生育率将保持着远高于世界其他地区的水平。
一半的新增人口将来自9个国家：印度、尼日利亚、刚果民主共和国、巴基斯坦、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、美国、乌干达和印度尼西亚。到2050年，全球20个人口最多的国家有7个在非洲。相比之下，所有欧洲国家目前深受出生率低于人口更替水平的困扰，这意味着如果没有大规模移民，欧洲的人口会出现不可避免的下降。联合国人口司司长约翰•威尔莫思说:“在一些生育率低并且走向老龄化的国家，移民的净流入是人口增长的主要来源，而且在一些情况下避免了人口规模的过度缩减。”
东欧受到这种人口趋势的影响可能尤其严重，保加利亚、克罗地亚、拉脱维亚、立陶宛、波兰、摩尔多瓦共和国、罗马尼亚、塞尔维亚和乌克兰等国的人口数量可能会减少15%以上。联合国的这一研究结果还发现，全球男性的人数多于女性(102比100)，而且60岁以上人口在2018年将超过10亿，到2050年超过20亿。15岁以下的儿童在全球人口中占1/4。
【埃菲社联合国6月21日电】联合国今天发布的报告指出，如果保持现有移民增速，欧洲人口将在未来几十年内出现下降，而世界其他地区的人口将至少在2050年之前保持继续增长。联合国经济与社会事务部发布的《世界人口展望：2017年修订版》显示，到2030年，欧洲人口总数将从目前的7.42亿下降至7.39亿，到2050年将下降至7.16亿，而到2100年有可能降至6.53亿。这与其他大洲的人口持续增长趋势形成了反差。
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