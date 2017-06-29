“城市化2.0”遭逢三大挑战

世界报业辛迪加网站6月14日刊发瑞典前首相、前外交大臣、前联合国巴尔干问题特使卡尔·比尔特的文章《城市化2.0》称，城市化2.0是趋势，但仍有很多挑战有待解决。
城市化将带来新变革
文章称，我们正处于工业化时代的最后阶段。正如第二代蒸汽机推动了工业革命向前发展，新技术也正在推进当今的数字革命。但是，由于技术远远走在我们前面，因此难以预料未来究竟如何。我们能够确定的一点就是未来将受两大重要趋势的影响：数字化和城市化。前者带来的种种机遇很可能有助于我们克服与后者相关的问题。
19世纪初，当工业革命首次加速发展时，全球人口中只有很少比例的人生活在城市。世界仍然以乡村和农业为主，如同几千年来一样。但是，随着工业化加速发展，城市化也在加速，与此同时贫穷的雇农涌入工厂。
文章称，我们现在处于另一个划时代的变革阶段，城市化正在再次加速。1950年，在全球25亿人口中，近三分之一居住在城市，而在今天的75亿人口中，一半多的人生活在城市。到2050年，届时全球人口预计将达到90亿，估计三分之二的人口将居住在城市。
文章称，城市地区吸引着年轻人和企业家，因为它提供了大量机遇，拥有密集的职业和社交网络。80%的经济产出源自城市，这并非偶然。城市化是经济增长的引擎。
亚洲非洲快速城市化
然而，虽然关注诸如新加坡和迪拜这样的成功经验或纽约和伦敦这样令人印象深刻的大都市中心是一件轻而易举的事情，可是城市化并非没有挑战。
文章称，到2050年，大约6亿人口将居住在世界25个最大的城市，其中无一在欧盟。大多数在亚洲，其次是非洲，包括巴基斯坦的卡拉奇、阿富汗的喀布尔、苏丹的喀土穆以及刚果民主共和国的金沙萨。有人认为到2100年，尼日利亚的拉各斯将成为世界最大城市，这说明非洲在多么快速地赶超。
在最近召开的芝加哥全球城市论坛上，政策思考者和践行者——包括来自安曼、芝加哥、布拉格、拉合尔、里约热内卢和多伦多的前任和现任市长——相聚数日，讨论未来面临的共同挑战。他们一致认为，未来问题的很多解决办法并非来自政府，而是来自市级或地区级的决策者。
文章称，美国很多城市和州已经认识到这一点，他们不顾美国特朗普宣布废除巴黎气候协定，加大力度削减二氧化碳排放量，力求实现能源可持续发展。实际上，匹兹堡市长比尔·佩杜托和巴黎市长安妮·伊达尔戈现在正联手应对气候变化问题，从而驳斥了特朗普所宣称的佩杜托当选市长是“代表匹兹堡，而非巴黎”。
跨越文化界限才能应对
文章称，气候变化问题是我们在超级城市化新阶段将要面临的三大挑战之一。由于所有城市都依赖能源，所以需要采取更多措施提高能源可持续发展和效益。市政府和地区政府应加大力度限制能源使用，引进新的绿色环保技术，尤其是在偏远地区。
第二个挑战将是解决通常与所谓共享经济相关的数字新技术的影响。提供量身定制的运输、投递、住宿及其他服务的硬件和软件应用将对城市运营和组织方式产生革命性影响，但适应这些变化将需要具有创新精神的新政策。
第三个挑战与移民及随之而来的安全问题相关。未来几十年全球移民很可能继续加速，富人与穷人都同样涌入大城市。如果没有现成的政策和基础设施吸收这些新来者，大城市可能破产并沦为都市丛林，对周边及更远地区构成安全威胁。
文章称，解决这些挑战需要全球城市进行更深入的对话。在芝加哥进行的讨论中，人们普遍感觉到国家政府虽然重要，但并不实际解决其中的大多数问题，或是因问题紧迫而刻不容缓地解决问题。另一方面，芝加哥对话是实际解决问题的缩影：跨越地理和文化界限，找到共同之处。
这表明我们应保持谨慎，不应夸大最发达与最不发达城市之间的区别。多伦多的安保措施或许完全适用于卡拉奇；新加坡的数字服务最终可能在喀布尔生根。
文章称，如同工业化开创了城市和国家的新世纪一样，数字化也将同样开创新世纪。欲知正在形成的未来究竟如何，只须观察正在塑造未来的城市即可。
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