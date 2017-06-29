文在寅访美欲巩固美韩同盟 萨德却成“烫手山芋”

韩媒称，韩国总统文在寅28日下午2时乘专机从首尔启程前往美国，展开为期5天的访美行程，这是文在寅就任总统以来首次访美。
据韩联社6月28日报道，文在寅将于美国当地时间28日下午抵达华盛顿，29日上午将同美国众议院议长莱恩等国会领导人以及政界核心人士进行座谈，就韩美同盟发展方案交换意见。30日文在寅将与美国副总统彭斯共同前往华盛顿的朝鲜战争纪念碑献花，之后同特朗普在白宫正式举行首脑会谈。
青瓦台国家安保室长郑义溶表示，希望双方能在首脑层面对同盟的重要性和价值形成共识，在此基础上拓宽两国在外交、安全、经济、社会领域的合作。
30日晚，文在寅将出席美国智库“战略与国际问题研究中心”（CSIS）主办的活动，并发表讲话介绍韩国新政府的外交与安全政策。
另据韩联社6月28日报道，韩国总统文在寅28日下午启程赴美国，距离韩美领导人“历史性相遇”仅剩一天。毋庸置疑，此次首脑会谈的最大目标在于巩固两国领导人的友谊、确认韩美坚固的同盟关系，并以此为基础把两国关系推向更高水平。然而，韩美能否在朝核、“萨德”、韩美自贸协定（FTA）等较为敏感的问题上达成共识尤其引人关注。
巩固同盟是最大目标
报道称，此次首脑会谈的最大目标莫过于进一步巩固韩美同盟关系。韩美同盟是韩国外交、安全的根基，对美国来说，韩国是为有效维持其东亚地区战略所需的重要伙伴。
文在寅26日邀请多名前韩国驻美大使举行恳谈会时表示，在即将举行的韩美首脑会谈上，不会强求在具体事项上取得成果，将着重与美国总统特朗普构筑友谊和积累信任。这番话预示着韩方把此次会谈重点放在巩固相互信任上。
特朗普同样强调韩美同盟与友谊，他上月10日与文在寅通电话时表示，韩美同盟关系不是单纯的良好关系，而是伟大的同盟关系。
报道称，虽然韩美双方在朝核问题上持一致立场，但双方就达成目标的过程和采取措施的顺序等细节存在意见分歧。
“萨德”问题成“烫手山芋”
报道称，“萨德”入韩正式被列入首脑会谈议题的可能性较低，但鉴于该问题与韩美同盟、中韩关系息息相关，两国领导人很有可能在会谈中就相关问题交换意见。
文在寅日前接受部分美媒采访时表示，韩美政府不会轻易改变基于两国同盟作出的决定，这番话被解释为韩方进行“萨德”环评不是为了撤销“萨德”入韩决定，美方也表示将尊重韩国国内的民主程序。
报道称，虽然双方在“萨德”问题上均“退后一步”，但鉴于特朗普曾对韩方就已达成协议的“萨德”入韩问题提出异议表示不满，双方能否在此问题上达成一致仍是未知数。
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