美退役军官：海上撞船罕见 会毁掉军官职业生涯

《今日美国报》网站6月18日报道称，虽然调查人员仍在调查美国“菲茨杰拉德”号驱逐舰在日本附近与一艘货船发生致命相撞的原因，但是海军专家说这种事故“非常罕见”，不过仍可以为未来的水手提供教训。
退役海军指挥、指挥过与“菲茨杰拉德”号类似的“巴尔克利”号驱逐舰的布赖恩·麦格拉思说：“这是重大新闻，因为太罕见了。之所以罕见，不是因为舰只的航行特别简单而明确，而是因为军事或商业船只的操作人员都高度职业化。”
任何撞船事故都是罕见的，哪怕是轻微事故也会毁掉海军军官的职业生涯。海军舰只偶尔会擦上航标，或是在驶过港口附近浅水区的狭窄航道时发生触礁。
前参谋长联席会议主席迈克·马伦上将2011年6月曾经讲述了他是如何用了11年时间才从早期生涯时的一场事故中恢复过来。那一次，在他首次指挥舰只通过航道时，军舰碰上一个航标。
专家指出，撞船事故——尤其是发生人员伤亡的事故——更为罕见。
船舰要遵守国际海事组织制定的航海规则，而且拥有诸如雷达这样的技术装备和负责观察其他来往船只的水手。
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